Налоговая подтвердила: предприниматель вправе платить единый налог и ЕСВ с любой собственной карты, а не только с бизнес-счета. Главное - правильно оформить платеж.

Государственные выплаты и помощи украинцам оформляют через разные сервисы, а вот налоги ФОП платит самостоятельно - и не обязательно с бизнес-счета. В Государственной налоговой службе объяснили, что предприниматель имеет полное право перечислять единый налог и единый социальный взнос со своей личной банковской карты.

Главный принцип, который подчеркивают в налоговой, - налоговое обязательство возникает перед государственным бюджетом, а не перед определенным типом банковского счета. То есть закону безразлично, с какой именно карты поступили деньги: с текущего счета ФОП или с обычной личной карты. Важно лишь то, что средства принадлежат самому предпринимателю.

Что требует налоговая при оплате с личной карты

Единственное реальное требование - корректное заполнение назначения платежа. В платежке должен быть указан регистрационный номер учетной карточки плательщика (раньше его называли идентификационным кодом) или номер, если ФОП платит как физическое лицо. Без этих реквизитов платеж может просто "потеряться" и не зачислиться на лицевой счет.

Также нельзя платить налоги за ФОП с карты третьего лица - чужой карты родственника или друга. В таком случае налоговая может не зачислить платеж, ведь плательщиком указано другое лицо, а не сам предприниматель. Деньги должны быть именно собственными средствами ФОП.

Какие налоги можно платить с карты

На практике с личной карты без препятствий платятся оба основных платежа предпринимателя-упрощенца. Это единый налог, который для первой группы в 2026 году составляет 302,8 грн в месяц, а для второй группы - 20% от минимальной зарплаты. И единый социальный взнос, минимальный размер которого сейчас составляет 1760 грн в месяц.

Никаких отдельных штрафов или санкций за то, что оплата поступила с личной карты, а не с бизнес-счета, закон не предусматривает. Поэтому предпринимателю, который, например, не успел пополнить счет ФОП до конца месяца, ничего не грозит - он может выполнить свое обязательство просто с личной карты.

Что делать, чтобы платеж точно зачислился

Чтобы налог гарантированно попал на лицевой счет, при оплате через приложение банка или интернет-банкинг проверьте три вещи. Во-первых, выберите правильный счет получателя для своего региона и вида налога. Во-вторых, укажите свой номер учетной карточки плательщика налогов в назначении платежа. В-третьих, сохраните квитанцию - она станет подтверждением оплаты, если возникнут расхождения.

Если платеж не зачислился несмотря на правильные реквизиты, налоговая советует обращаться в центр обслуживания плательщиков по месту регистрации или через электронный кабинет. Там сверят лицевой счет и при необходимости перенесут платеж на правильный код бюджетной классификации. Такую ошибку исправляют без штрафа, если она не привела к задолженности.

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