В ноябре тарифы для населения не изменились: газ стоит 7,96 грн за кубометр, свет - 4,32 грн за кВт·ч, и эти цены действуют до 30 апреля 2027 года.

Тарифы на газ и электроэнергию для населения в ноябре остались неизменными - украинцы продолжат платить за газ по тарифному плану «Фиксированный» 7,96 грн за кубометр, а за свет - 4,32 грн за кВт·ч.

Обе цены зафиксированы до 30 апреля 2027 года, поэтому в течение всего отопительного сезона изменения тарифов для бытовых потребителей не предусмотрены. Об этом сообщают Вчасні Новини.

Сколько стоит газ для потребителей «Нафтогаза»

Для клиентов «Нафтогаза» стоимость голубого топлива по тарифному плану «Фиксированный» остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Эта цена действует до 30 апреля 2027 года и не зависит от колебаний на рынке.

В то же время суммы в платежках могут вырасти - но не из-за повышения тарифа, а из-за начала отопительного сезона и увеличения объемов потребления тепла и электроэнергии.

Тариф на электроэнергию: 4,32 грн и льготная цена

С 1 ноября бытовые потребители продолжают платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Для домохозяйств с электроотоплением, а также отдельных негазифицированных домов без централизованного теплоснабжения сохраняется льготная цена - 2,64 грн за кВт·ч.

Льготный тариф действует в пределах потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Все, что превышает этот лимит, оплачивается уже по стандартному тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

Кто может оформить льготный тариф на свет

Сниженная цена 2,64 грн за кВт·ч предусмотрена именно для владельцев жилья с электроотоплением и негазифицированных домов без централизованного отопления. Она начисляется автоматически по кодам потребления, указанным в договоре с поставщиком.

Что делать, если тариф не изменился в платежке

Если вы сомневаетесь в правильности начислений, проверьте в платежке тарифный план и объемы потребления. Для уточнения можно обратиться к своему поставщику или через личный кабинет на сайте оператора системы распределения.

Отдельно напомним: субсидию на отопительный сезон еще можно оформить до 30 ноября включительно через Пенсионный фонд, ЦНАП или портал «Дія». Тем, кто уже получал помощь, ПФУ перечисляет ее автоматически.

Ранее Politeka сообщала, кто может оформить тариф на свет 2,64 грн вместо 4,32 грн.

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