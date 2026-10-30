В Україні до 30 квітня 2027 року збережено тариф на електроенергію для населення 4,32 грн за кВт·год, однак частина споживачів в опалювальний сезон платить лише 2,64 грн. Розповідаємо, хто має право на знижку та як її оформити.

Тариф на світло для населення в Україні залишився незмінним — 7 жовтня 2026 року уряд продовжив дію фіксованої ціни 4,32 грн за кВт·год до 30 квітня 2027 року. Водночас чимало домогосподарств, які опалюють житло електроенергією, можуть платити за світло суттєво менше — 2,64 грн за кВт·год. Про порядок оформлення зниженого тарифу повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на пояснення фахівців ДТЕК «Одеські електромережі».

Знижена ціна діє з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно — тобто протягом усього опалювального сезону. Але скористатися нею можуть далеко не всі: право на тариф 2,64 грн залежить насамперед від характеристик житла та належного оформлення системи опалення, а не від доходу родини чи статусу пенсіонера.

Хто може платити за світло по 2,64 гривні

Знижений тариф передбачений для двох основних категорій побутових споживачів. Перша — це власники або користувачі будинків і квартир, обладнаних електроопалювальними установками в установленому порядку, якщо саме електроопалення є основним способом обігріву. Друга — мешканці багатоквартирних будинків, які не газифіковані та в яких немає або не працюють системи централізованого чи іншого автономного опалення на неелектричних енергоносіях.

Для першої категорії критично важливо, щоб відомості про електроопалювальну установку були внесені до паспорта точки розподілу електроенергії. Сам факт використання електроприладів для обігріву квартири права на знижений тариф не надає.

Звичайні переносні прилади — тепловентилятори, масляні радіатори, інфрачервоні обігрівачі — не є достатньою підставою для оформлення електроопалення. А от до проєкту стаціонарного електроопалення можуть входити електрокотли, стаціонарні електричні конвектори та настінні термопанелі, системи електричної теплої підлоги (якщо вони забезпечують основне опалення) і теплові насоси.

Скільки можна заощадити на електроенергії

Різниця між звичайним і зниженим тарифами становить 1,68 грн за кВт·год, або приблизно 39%. Наприклад, домогосподарство, яке споживає 1000 кВт·год на місяць, за звичайним тарифом заплатило б 4320 грн, а за зниженим — 2640 грн, тобто економія 1680 грн. За споживання 2000 кВт·год вигода зростає до 3360 грн, а за 1500 кВт·год — до 2520 грн на місяць.

Важливий нюанс стосується перевищення ліміту. При споживанні до 2000 кВт·год включно знижену ставку застосовують до всього місячного обсягу. Якщо ж місячне споживання перевищує 2000 кВт·год, діє ціна 4,32 грн за кВт·год на весь обсяг. Так, за споживання 2500 кВт·год рахунок за такою схемою становитиме 10 800 грн, а не 7440 грн — тому тарифікацію варто уточнювати за своїм особовим рахунком у постачальника.

Як оформити знижений тариф

Якщо система електроопалення вже встановлена, власнику житла потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії — місцевого обленерго. Спершу перевірте паспорт точки розподілу та особистий кабінет оператора: якщо там уже зазначено електроопалення, додаткове переоформлення може не знадобитися. Якщо відповідної інформації немає, процедура передбачає кілька етапів: підготовку документів на житло та проєкт електроопалення, подання заяви про внесення інформації про електроопалювальну установку, перевірку документації та обладнання, а також отримання оновленого паспорта точки розподілу. Після цього оператор сам передасть дані постачальнику електроенергії.

Які документи потрібні

Зазвичай можуть знадобитися: паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ про право власності або користування житлом; заява про внесення змін до паспорта точки розподілу; проєкт внутрішнього електропостачання з електроопаленням; технічний паспорт будинку або квартири; документи на електроопалювальне обладнання; підтвердження введення установки в експлуатацію або акт її огляду; а також документи про законне відключення від централізованого опалення, якщо це стосується конкретного помешкання. Проєкт повинен містити розрахунки необхідної потужності та площі обігріву.

Після належного оформлення пільговий тариф зазвичай починає діяти з першого числа наступного розрахункового місяця. Тому, якщо домогосподарство планує користуватися електроопаленням узимку, оформлення документів варто розпочати заздалегідь. Якщо ж пільговий тариф уже діяв минулого опалювального сезону і дані залишаються актуальними, повторно проходити всю процедуру може бути не потрібно.

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