Уряд знизив граничний рівень бронювання для підприємств оборонно-промислового та енергетичного секторів до 95%, але частину працівників виключати зі списків заборонено.

Мобілізація в Україні та бронювання працівників зазнали нових змін - Кабінет міністрів постановою №1328 від 23 жовтня знизив граничний рівень бронювання для підприємств, але окремі категорії військовозобов'язаних виключати зі списків заборонено навіть за зменшеної квоти.

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору ліміт бронювання тепер становить 95%. Це означає, що підприємство може забронювати не більше 95% своїх військовозобов'язаних працівників, тоді як решта 5% підлягають призову.

Однак у межах цього ліміту є категорія людей, яких бронювати зобов'язані безумовно. Йдеться про всіх військовозобов'язаних, безпосередньо залучених до виробництва. Таких працівників не можна виключати зі списків бронювання, навіть якщо їхня кількість наближається до встановленої межі у 95%.

Підвищити ліміт понад 95% зможуть Міноборони або Міненерго, але лише з урахуванням рекомендацій нового Координаційного центру з організації бронювання при Кабміні. Цей орган створюється саме цією постановою і надаватиме рекомендації щодо критичності підприємств та збільшення бронювання понад 50%.

Окремо уряд передбачив, що працівників з іншими підставами для відстрочки - зокрема багатодітних батьків та опікунів - враховуватимуть під час розрахунку квоти бронювання. Це впливає на те, яка фактична частка персоналу може бути заброньованою.

Після ухвалення рішення про збільшення ліміту на бронювання через портал «Дія» підприємству дають 10 робочих днів. Якщо за цей строк оформлення не завершити, рішення про підвищений ліміт втрачає чинність. Крім того, протягом 10 днів після набрання постановою чинності держоргани мають оновити критерії критичності та перевірити підприємства.

Якщо критерій, за яким підприємству надали статус критично важливого, виключать з переліку, такий статус скасують. Після завершення дії підвищеного ліміту керівник має п'ять робочих днів, щоб анулювати надані відстрочки через «Дію».

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив на важливості розмежування понять критичності та економічних критеріїв бронювання. За його словами, заробітна плата і відсутність податкових боргів - це не те саме, що критичність підприємства, а до справді критичних галузей належать енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, ЖКГ, аптеки, продукти та логістика.

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