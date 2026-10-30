Правительство снизило предельный уровень бронирования для предприятий оборонно-промышленного и энергетического секторов до 95%, но часть работников исключать из списков запрещено.

Мобилизация в Украине и бронирование работников претерпели новые изменения - Кабинет министров постановлением №1328 от 23 октября снизил предельный уровень бронирования для предприятий, но отдельные категории военнообязанных исключать из списков запрещено даже при уменьшенной квоте.

Для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора лимит бронирования теперь составляет 95%. Это означает, что предприятие может забронировать не более 95% своих военнообязанных работников, тогда как остальные 5% подлежат призыву.

Однако в пределах этого лимита есть категория людей, которых бронировать обязаны безусловно. Речь идет обо всех военнообязанных, непосредственно задействованных в производстве. Таких работников нельзя исключать из списков бронирования, даже если их количество приближается к установленной границе в 95%.

Повысить лимит свыше 95% смогут Минобороны или Минэнерго, но только с учетом рекомендаций нового Координационного центра по организации бронирования при Кабмине. Этот орган создается именно этой постановкой и будет давать рекомендации по критичности предприятий и увеличению бронирования свыше 50%.

Отдельно правительство предусмотрело, что работников с другими основаниями для отсрочки - в частности многодетных отцов и опекунов - будут учитывать при расчете квоты бронирования. Это влияет на то, какая фактическая доля персонала может быть забронирована.

После принятия решения об увеличении лимита на бронирование через портал «Дія» ("Дія") предприятию дают 10 рабочих дней. Если за этот срок оформление не завершить, решение о повышенном лимите теряет силу. Кроме того, в течение 10 дней после вступления постановления в силу госорганы должны обновить критерии критичности и проверить предприятия.

Если критерий, по которому предприятию предоставили статус критически важного, исключат из перечня, такой статус отменят. После завершения действия повышенного лимита руководитель имеет пять рабочих дней, чтобы аннулировать предоставленные отсрочки через «Дію» ("Дію").

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул важность разграничения понятий критичности и экономических критериев бронирования. По его словам, заработная плата и отсутствие налоговых долгов - это не то же самое, что критичность предприятия, а к действительно критическим отраслям относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, ЖКХ, аптеки, продукты и логистика.

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