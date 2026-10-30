НКРЭКУ одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электроэнергии: потребители, которые будут переносить потребление с пиковых часов, смогут получать вознаграждение. Менять поставщика при этом не нужно.

Графики отключения света в Украине уже заставляют украинцев экономить электроэнергию, а теперь за такую экономию могут еще и платить. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии, который вводит механизм управления спросом.

Суть инициативы проста: потребитель добровольно будет менять время или объем использования электроэнергии согласно условиям договора, а за это — получать вознаграждение. Условно это означает, что перенос работы мощных электроприборов на часы меньшей нагрузки на энергосистему может принести деньги на счет домохозяйства или предприятия.

Как это будет работать

Посредниками между потребителями и энергорынком станут так называемые агрегаторы. Они будут объединять возможности многих пользователей и помогать управлять потреблением электроэнергии. Главное преимущество механизма — менять своего поставщика электроэнергии не нужно.

У потребителя будет два отдельных договора. Первый — с электропоставщиком, на поставку электроэнергии. Второй — с агрегатором, на участие в управлении спросом и получение вознаграждения. Размер и условия выплат будут зависеть от договора с агрегатором и фактического изменения графика или объемов потребления.

Для энергосистемы такой механизм должен помочь снизить нагрузку в пиковые часы, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Проект постановления также определяет правила работы агрегаторов с потребителями, условия заключения договоров, расчетов и информирования.

В то же время сейчас речь идет лишь о проекте, который еще должен пройти открытое обсуждение. То есть когда именно украинцы смогут реально получать деньги за перенос потребления, пока неизвестно — решение окончательно не принято.

Что в доме потребляет больше всего электроэнергии

Чтобы понять, на чем можно сэкономить уже сегодня, стоит знать, какая техника «съедает» больше всего. Больше всего электроэнергии в быту обычно потребляют системы отопления и кондиционирования, а также техника, нагревающая воду или воздух, — стиральные и сушильные машины, посудомойки, электроплиты.

Дополнительные расходы создают освещение в пустых комнатах, телевизоры, компьютеры, приставки и другая электроника, остающаяся в режиме ожидания. Небольшое, но постоянное потребление также могут иметь зарядные устройства, принтеры, кофемашины и другие приборы, оставленные подключенными к сети.

Как сообщает ТСН, уменьшить потребление можно, если пользоваться экономными режимами техники, не оставлять свет без надобности, переносить работу мощных приборов на часы меньшей нагрузки и отключать от сети устройства, которым не нужно постоянное питание.