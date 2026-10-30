С 17 июля 2026 года в Украине действуют обновлённые правила государственной ипотеки "єОселя". Кабмин расширил перечень тех, кто может получить кредит под 3% годовых, увеличил нормативную площадь жилья и разрешил использовать жилищные сертификаты как первый взнос.

Жильё для военных снова стало доступнее - правительство обновило правила государственной ипотечной программы "єОселя". Новые нормы касаются размера кредита, площади квартир и перечня льготных категорий, которые могут занять деньги под минимальный процент. Часть изменений вступила в силу ещё 17 июля 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №794. Они призваны сделать программу доступнее для семей с детьми, ветеранов войны и других льготников. Решение также расширяет выбор квартир, отвечающих требованиям государственной ипотеки.

Кто теперь может получить кредит под 3% годовых

Льготная ставка в 3% годовых, как и раньше, действует в течение первых десяти лет кредитования, после чего вырастает до 6%. Раньше ею могли воспользоваться военнослужащие, медики, педагоги и научные работники. Теперь в перечень добавили ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны, а также членов семей погибших ветеранов и павших Защитников и Защитниц Украины.

Для внутренне перемещённых лиц сохраняются отдельные условия: 7% годовых на первые десять лет с последующим повышением ставки до 10%. Это не касается военнослужащих, которые получают кредит на общих условиях под 3%.

Как изменились нормативы площади жилья

Одним из важнейших изменений стало увеличение нормативной площади. Для квартиры теперь норматив составляет 52,5 квадратного метра для одного человека, 73,5 квадратного метра для семьи из двух или трёх человек и дополнительно по 21 квадратному метру на каждого следующего члена семьи.

Для индивидуальных жилых домов нормативы также повысили: для одного человека - 62,5 квадратного метра, для семьи из двух или трёх человек - 83,5 квадратного метра, плюс ещё 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Раньше, с февраля 2026 года, норматив был одинаковым - 52,5 квадратного метра для всех, с допустимым превышением лишь на 10%.

Поэтому теперь в состав семьи учитываются дети в возрасте до 21 года, тогда как раньше предельный возраст составлял 18 лет. Это особенно важно для семей, где совершеннолетние дети продолжают обучение или проживают вместе с родителями.

Жилищные сертификаты теперь можно использовать как первый взнос

Ещё одно нововведение касается жилищных ваучеров, которые государство предоставляет отдельным категориям граждан как компенсацию за утраченное или уничтоженное жильё. Теперь их разрешено использовать как первый взнос при оформлении кредита по программе "єОселя".

Вместе с тем правительство установило важное ограничение: если кредит уже оформлен, погасить его средствами жилищного ваучера невозможно. Сертификат можно использовать только на этапе приобретения недвижимости, что должно снизить финансовую нагрузку на покупателей.

Как оформить кредит на жильё

Для участия в программе "єОселя" необходимо подать заявку через портал или приложение "Дія", заполнив анкету и предоставив документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории. После проверки банк-партнёр принимает решение о выдаче кредита, а заявитель выбирает жильё, отвечающее требованиям программы по площади и году ввода дома в эксплуатацию.

Следует учитывать, что для кредитования под 3% в большинстве регионов можно приобрести жильё только в домах, введённых в эксплуатацию не более трёх лет назад. Исключение сделали для Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, где допускается приобретение жилья возрастом до 20 лет.

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