Резервне електропостачання вже важливіше за зайві квадратні метри: опитування OLX показало, як за рік змінилися критерії вибору житла серед покупців і орендарів.

Житло за "єВідновленням": що потрібно знати про купівлю квартири тепер формують ті самі зміни на ринку: у 2026 році українці оцінюють квартиру не лише за ціною, площею та розташуванням, а й за тим, чи зможуть у ній комфортно жити під час відключень світла й опалення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на опитування OLX Нерухомість, яке зафіксувало помітні зміни в поведінці покупців та орендарів.

Що стало важливим для покупців квартири

Вартість лишається головним критерієм: на неї звертають увагу 82% потенційних покупців. Далі йдуть площа (79%), кількість кімнат і район розташування (по 77%). Планування, ремонт і ступінь готовності важливі для 76% опитаних, інфраструктура та зовнішній вигляд будинку — для 73%, а поверх — для 72%.

Найпоказовіша зміна — різке зростання попиту на автономність. Резервне електропостачання тепер враховують 68% покупців, тоді як рік тому цей показник становив лише 49%. Стільки ж — 68% — звертають увагу на автономне опалення.

Крім того, 67% покупців дивляться на відстань до стратегічних об'єктів, а 60% — на наявність укриття в будинку. Для порівняння: близькість до метро важлива лише для 46% респондентів, а до центру міста — для 45%. Безпека й автономність витіснили традиційні переваги розташування.

«Ціна і розташування лишаються основними характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об'єкт набагато ширше. Важливо вже не тільки те, скільки коштує квартира чи де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин», — зазначила керівниця сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Придбати нерухомість протягом найближчого року планують 42% опитаних, ще 36% розглядають покупку в перспективі від одного до п'яти років.

Що важливо тим, хто орендує житло

Для орендарів ціна також ключова — її назвали важливою 82% учасників опитування. Для 68% мають значення район і близькість до громадського транспорту, а відстань до стратегічних об'єктів враховують 66%. Кількість кімнат і близькість до роботи важливі для 65%, планування і ремонт — для 61%.

Окремої уваги заслуговує резервне електропостачання: воно важливе для 60% орендарів, тоді як площа житла — лише для 59%. Можливість користуватися електроприладами під час блекаутів уже важливіша за додаткові квадратні метри.

Решта критеріїв: інфраструктура та поверх — 57%, автономне опалення і укриття — по 54%, близькість до центру та парковка — по 41%, вид з вікна — 40%. Найпопулярнішим варіантом довгострокової оренди лишаються квартири (90%), будинки цікавлять 26%, таунхауси — 5%.

Раніше Politeka повідомляла, соціальне житло в Україні: кому надаватимуть помешкання на пільгових умовах.

Також Politeka повідомляла, житло для військових в Україні: Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення процедури отримання.

Як повідомляла Politeka, житло для ВПО за "єОселею": компенсують 70% внеску та платежі перший рік.