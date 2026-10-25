Одноразова виплата на опалювальний сезон становить 19 400 грн на домогосподарство — втричі більше, ніж минулої зими. Заяви приймають лише особисто, і часу лишилося небагато.

Грошова допомога з міжнародних програм цієї осені розширилася — держава запустила одноразову «Зимову підтримку» на опалювальний сезон 2026–2027 років. Йдеться про 19 400 грн на одне домогосподарство, і це втричі більше за 6 500 грн, які виплачували минулої зими. Редакція Politeka зібрала все, що треба знати: хто має право, куди йти та що взяти із собою.

Головна відмінність цього сезону — гроші видають не на кожну особу, а на домогосподарство загалом. Домогосподарство — це одна людина або кілька осіб, які зареєстровані чи задекларовані в одному житлі в громаді з переліку. Навіть якщо в квартирі живуть пенсіонерка з інвалідністю та її онук-переселенець, виплата буде одна на всіх.

Хто має право на 19 400 грн

Право виникає, якщо хоча б одному члену домогосподарства призначено одну з виплат, визначених постановою Кабміну №1084 від 3 вересня 2026 року. До переліку входять: пенсія по інвалідності або державна соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; житлова субсидія або субсидія на скраплений газ чи тверде паливо; допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам; допомога на дітей одиноким матерям, при народженні дитини чи в багатодітних сім’ях; допомога дітям-сиротам у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; допомога непрацюючим людям пенсійного віку без права на пенсію.

Окремо можуть подати заяву без жодної з цих виплат особи з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні родини. Тоді статус доведеться підтвердити документами, а самотність іноді перевіряють актом обстеження умов проживання.

Друга обов’язкова умова — фактичне проживання у громаді з офіційного переліку Міністерства соціальної політики. Громади розташовані у восьми прифронтових областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Перший перелік охоплює громади в зоні до 20 км від лінії фронту, другий — смугу 20–50 км. Тимчасово окуповані території програма не охоплює.

Як подати заяву

Онлайн-варіанту немає: через «Дію» чи вебпортал ПФУ заяву не подати. Міністерство пояснює це потребою особисто ідентифікувати людину та дати їй змогу самостійно обрати спосіб отримання коштів. Мешканці громад із першого переліку звертаються до сервісного центру ПФУ або ЦНАП, з другого — лише до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або військової адміністрації.

Які документи потрібні

Знадобляться паспорт або ID-картка та реєстраційний номер облікової картки платника податків — не лише на заявника, а й на інших членів домогосподарства. До комплекту входять документи про місце проживання або довідка ВПО, підтвердження вразливої категорії, якщо вона не підтягується з реєстрів, та IBAN рахунку в українському банку для зарахування грошей.

Прийом заяв почався 1 вересня і триває до 30 жовтня 2026 року включно. Рішення ухвалюють протягом 30 календарних днів, про результат ПФУ повідомляє впродовж трьох робочих днів. За першим механізмом виплати мають завершити до 30 листопада 2026 року. Гроші зараховують на банківський рахунок, виплачують через «Укрпошту» або переказом Western Union — залежно від зони.

Важливо: «Зимова підтримка» не враховується в сукупний дохід сім’ї під час призначення субсидії та не зменшує допомогу на проживання переселенцям. З 19 400 грн не утримують податок на доходи та військовий збір. Якщо вашої громади немає в переліку — права на виплату немає, навіть за наявності пільгового статусу.

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