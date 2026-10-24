Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 25 по 31 жовтня обіцяє мінливу погоду з частими опадами: удень повітря прогріється максимум до +15°, а мінімум складе +11°.

рясні дощі вже накривали область на початку місяця, і цього разу синоптики знову прогнозують мінливу погоду: протягом тижня з 25 по 31 жовтня у Дніпропетровській області очікуються опади п’ять днів поспіль, а максимальна денна температура складе +15°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +11° до +15°, а нічна — від +7° до +11°.

У неділю, 25 жовтня, у Дніпропетровській області буде малохмарно і без опадів: вдень повітря прогріється до +15°, а вночі термометри покажуть +10°.

У понеділок, 26 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не передбачається: вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +13°, вночі — до +8°.

У вівторок, 27 жовтня, хмарно з проясненнями і можливі опади: вдень температура утримається на позначці +15°, вночі похолодає до +9°.

У середу, 28 жовтня, синоптики прогнозують опади на тлі хмарної погоди з проясненнями: вдень повітря прогріється лише до +12°, вночі — до +10°.

У четвер, 29 жовтня, збережеться хмарно з проясненнями та можливими опадами: денна температура складе +12°, нічна — +10°.

У п’ятницю, 30 жовтня, небо вкриють щільні хмари, можливі опади: вдень повітря прогріється лише до +11° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі — до +11°.

У суботу, 31 жовтня, хмарно з проясненнями, синоптики не виключають опадів: вдень термометри покажуть +13°, а вночі похолодає до +7° — це буде найхолодніша ніч тижня.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 25 жовтня, з температурою +15° вдень, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 30 жовтня, коли повітря прогріється лише до +11°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують упродовж п’яти днів — у вівторок, середу, четвер, п’ятницю та суботу.

Через часті опади протягом тижня мешканцям області варто мати при собі парасольку і закласти в плани більше часу на дорогу, адже мокре дорожнє покриття підвищує ризики під час керування автомобілем. Особливо це стосується вранішніх та вечірніх годин, коли видимість на дорогах погіршується.

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