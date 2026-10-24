Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 25 по 31 октября обещает переменчивую погоду с частыми осадками: днем воздух прогреется максимум до +15°, а минимум составит +11°.

обильные дожди уже накрывали область в начале месяца, и на этот раз синоптики снова прогнозируют переменчивую погоду: на протяжении недели с 25 по 31 октября в Днепропетровской области ожидаются осадки пять дней подряд, а максимальная дневная температура составит +15°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +11° до +15°, а ночная — от +7° до +11°.

В воскресенье, 25 октября, в Днепропетровской области будет малооблачно и без осадков: днем воздух прогреется до +15°, а ночью термометры покажут +10°.

В понедельник, 26 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится: днем столбики термометров будут подниматься до +13°, ночью — до +8°.

Во вторник, 27 октября, облачно с прояснениями и возможны осадки: днем температура удержится на отметке +15°, ночью похолодает до +9°.

В среду, 28 октября, синоптики прогнозируют осадки на фоне облачной погоды с прояснениями: днем воздух прогреется лишь до +12°, ночью — до +10°.

В четверг, 29 октября, сохранится облачно с прояснениями и возможными осадками: дневная температура составит +12°, ночная — +10°.

В пятницу, 30 октября, небо укроют плотные облака, возможны осадки: днем воздух прогреется лишь до +11° — это будет самый прохладный день недели, ночью — до +11°.

В субботу, 31 октября, облачно с прояснениями, синоптики не исключают осадков: днем термометры покажут +13°, а ночью похолодает до +7° — это будет самая холодная ночь недели.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 25 октября, с температурой +15° днем, а самым прохладным — пятница, 30 октября, когда воздух прогреется лишь до +11°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют на протяжении пяти дней — во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу.

Из-за частых осадков в течение недели жителям области стоит иметь при себе зонт и закладывать в планы больше времени на дорогу, ведь мокрое дорожное покрытие повышает риски при управлении автомобилем. Особенно это касается утренних и вечерних часов, когда видимость на дорогах ухудшается.

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