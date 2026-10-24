Щоб швидко приготування салат із пекінської капусти потрібно подбати, щоб у вас буди всі потрібні інгредієнти, передає Politeka.net.

Зокрема, для салату з пекінської капусти потрібен червоний перець і і жовта кукурудза.

Фудблогерка і авторка сторінки «Mishuhism» розповіла про рецепт салату із  пекінської капусти.

Для приготування пекінської капусти потрібні інгредієнти: пекінська капуста, солодкий перець, свіжий огірок т помідор, консервована кукурудза, копчена грудинка або балик, сухарики і майонез.

Пекінську капусту шаткуємо, перець, огірок, помідор і грудинку або балик нарізаємо смужками.

Потім у салат із  пекінської капусти додаємо сухарики, консервовану кукурудзу, та заправляємо майонезом. Все,  салат із пекінської капусти «Квітка» приготовано.

Салат з пекінської капусти за 5 хвилин

Як передає Політека, варто зазначити, що заправляти салат із пекінської капусти можна не лише майонезом, тому що є багато іншим смачних варіантів, щоб  швидко приготувати смачний і ароматний соус.

Найпростіший метод – поєднання майонезу і сметани, додати у соус часник, який було пропущено через прес, посолити і поперчити за смаком.

Ще один простий варіант, передає Політека, щоб заправити салат пекінської капусти, якщо полити його соєвим соусом і олією.

Овочеві салати, зокрема із пекінської капусти заправляють звичайним несолодким йогуртом. 