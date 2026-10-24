Легкий у приготуванні салат із пекінської капусти має назву «Квітка», він має гарний смак та апетитно виглядає.

Щоб швидко приготування салат із пекінської капусти потрібно подбати, щоб у вас буди всі потрібні інгредієнти, передає Politeka.net.

Зокрема, для салату з пекінської капусти потрібен червоний перець і і жовта кукурудза.

Фудблогерка і авторка сторінки «Mishuhism» розповіла про рецепт салату із пекінської капусти.

Для приготування пекінської капусти потрібні інгредієнти: пекінська капуста, солодкий перець, свіжий огірок т помідор, консервована кукурудза, копчена грудинка або балик, сухарики і майонез.

Пекінську капусту шаткуємо, перець, огірок, помідор і грудинку або балик нарізаємо смужками.

Потім у салат із пекінської капусти додаємо сухарики, консервовану кукурудзу, та заправляємо майонезом. Все, салат із пекінської капусти «Квітка» приготовано.

Як передає Політека, варто зазначити, що заправляти салат із пекінської капусти можна не лише майонезом, тому що є багато іншим смачних варіантів, щоб швидко приготувати смачний і ароматний соус.

Найпростіший метод – поєднання майонезу і сметани, додати у соус часник, який було пропущено через прес, посолити і поперчити за смаком.

Ще один простий варіант, передає Політека, щоб заправити салат пекінської капусти, якщо полити його соєвим соусом і олією.

Овочеві салати, зокрема із пекінської капусти заправляють звичайним несолодким йогуртом.