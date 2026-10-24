Чтобы быстро приготовление салата из пекинской капусты нужно позаботиться, чтобы у вас были все нужные ингредиенты, передает Politeka.net.

В частности, для салата из пекинской капусты нужен красный перец и желтая кукуруза.

Фудблогерка и автор страницы «Mishuhism» рассказала о рецепте салата из пекинской капусты.

Для приготовления пекинской капусты нужны ингредиенты: пекинская капуста, сладкий перец, свежий огурец и помидор, консервированная кукуруза, копченая грудинка или балык, сухарики и майонез.

Пекинскую капусту шинкуем, перец, огурец, помидор и грудинку или балык нарезаем полосками.

Затем в салат из пекинской капусты добавляем сухарики, консервированную кукурузу и заправляем майонезом. Все, салат из пекинской капусты «Цветок» приготовлен.

Салат из пекинской капусты за 5 минут

Как передает Политика,  стоит отметить, что заправлять салат из пекинской капусты можно не только майонезом, потому что есть много других вкусных вариантов, чтобы быстро приготовить вкусный и ароматный соус.

Самый простой метод – сочетание майонеза и сметаны, добавить в соус чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить по вкусу.

Еще один простой вариант, передает Политек, чтобы заправить салат пекинской капусты, если полить его соевым соусом и маслом.

Овощные салаты, в частности, из пекинской капусты заправляют обычным несладким йогуртом. 