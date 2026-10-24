Легкий в приготовлении салат из пекинской капусты называется «Цветок», он имеет хороший вкус и аппетитно выглядит.

Чтобы быстро приготовление салата из пекинской капусты нужно позаботиться, чтобы у вас были все нужные ингредиенты, передает Politeka.net.

В частности, для салата из пекинской капусты нужен красный перец и желтая кукуруза.

Фудблогерка и автор страницы «Mishuhism» рассказала о рецепте салата из пекинской капусты.

Для приготовления пекинской капусты нужны ингредиенты: пекинская капуста, сладкий перец, свежий огурец и помидор, консервированная кукуруза, копченая грудинка или балык, сухарики и майонез.

Пекинскую капусту шинкуем, перец, огурец, помидор и грудинку или балык нарезаем полосками.

Затем в салат из пекинской капусты добавляем сухарики, консервированную кукурузу и заправляем майонезом. Все, салат из пекинской капусты «Цветок» приготовлен.

Как передает Политика, стоит отметить, что заправлять салат из пекинской капусты можно не только майонезом, потому что есть много других вкусных вариантов, чтобы быстро приготовить вкусный и ароматный соус.

Самый простой метод – сочетание майонеза и сметаны, добавить в соус чеснок, пропущенный через пресс, посолить и поперчить по вкусу.

Еще один простой вариант, передает Политек, чтобы заправить салат пекинской капусты, если полить его соевым соусом и маслом.

Овощные салаты, в частности, из пекинской капусты заправляют обычным несладким йогуртом.