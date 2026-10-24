Мобилизация в Украине предполагает соблюдение правил военного учета, однако статус розыска не всегда означает, что человек сознательно проигнорировал повестку.

Мобилизация в Украине также предусматривает механизмы обжалования действий территориального центра комплектования, если гражданин был внесен в розыск без надлежащих оснований.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на портал "Юристи.UA". Юристы объяснили, как поступать, если человек не получал повестки, но обнаружил в системе соответствующий статус.

Почему ТЦК может объявить человека в розыск

По информации издания, территориальный центр комплектования может инициировать розыск военнообязанных по причине нарушения правил военного учета или требований мобилизационного законодательства.

В материале говорится, что перед объявлением в розыск может быть вынесено постановление об административном правонарушении и наложен штраф. Если его не уплатить в установленный срок, возможны дальнейшие правовые последствия.

В то же время, сам статус розыска не доказывает, что нарушения действительно было. Обстоятельства нужно проверять отдельно, в частности, выяснять, присылали ли повестку и были ли законные основания для привлечения к ответственности.

Как обжаловать розыск ТЦК

Юрист Владислав Дерий советует в случае, когда повестку не получали, обратиться в территориальный центр комплектования, инициировавший розыск.

Для этого можно подать заявление о закрытии дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава. В обращении следует изложить обстоятельства ситуации и добавить документы, подтверждающие позицию заявителя.

Если ТЦК отказывается удовлетворить заявление или не реагирует на обращение, то его действия или бездействие можно обжаловать в окружном административном суде.

Нужно ли сразу идти в ТЦК

Как объясняют юристы, прежде всего, важно выяснить причину появления соответствующего статуса и проверить документы. Мобилизация в Украине не отменяет права человека оспаривать решения государственных органов, если он считает их незаконными.

Не следует игнорировать сообщения или надеяться, что статус исчезнет самостоятельно. Если ситуация не ясна, целесообразно получить индивидуальную консультацию юриста, который поможет определить надлежащий порядок действий.

Источник: ТСН .