Перевод на карточку от родственников не всегда облагается налогом в Украине.

Перевод на карточку от близких членов семьи может не требовать ни уплаты налога на доходы физических лиц, ни представления декларации, если выполнены условия Налогового кодекса.

По статье 174 Налогового кодекса, подарки от членов семьи первой и второй степеней родства облагаются налогом по нулевой ставке. К первой категории относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Например, если родители посылают ребенку деньги на обучение, жилье или повседневные расходы, сам факт такого перевода не создает обязанности платить налог. Аналогичное правило действует для подарков между супругами, а также от бабушки или дедушки внукам.

Когда могут возникнуть налоговые обязательства

Иные условия действуют, если деньги поступают от дальних родственников. В частности, дядя, тетя, двоюродный брат или сестра не относятся к первой или второй степени родства. Поэтому подаренные ими средства могут облагаться налогом по другим ставкам.

Отдельно рассматривают поступления из-за границы. Здесь значение имеют налоговый статус отправителя и получателя, страна происхождения денежных средств и характер платежа. Перед получением внушительной суммы следует выяснить, какие именно требования применяются к конкретной ситуации.

Важно различать подарок, возврат ссуды и перевод собственных сбережений. Именно зачисление денег на счет не означает автоматического возникновения налога.





Почему банк может попросить документы

Даже если перевод на карту не облагается налогом, банк может проверить операцию в рамках финансового мониторинга. Дополнительные вопросы могут возникнуть из-за большой суммы, регулярных поступлений или необычной для клиента активности.

Финансовое учреждение может попросить объяснить происхождение денег и подтвердить родственные связи. Для этого могут потребоваться банковские выписки, документы о доходах, свидетельство о рождении или браке или договор дарения, если его заключали.

Итак, перед получением средств важно понимать, за что их перечисляют и кто является отправителем. Перевод на карточку от близкого родственника при предусмотренных законом условиях не облагается налогом, но это не отменяет права банка проверять операции. Сам запрос документов не означает, что человек нарушил закон.



Источник: ТСН