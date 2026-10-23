Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 24 по 30 октября показывает, что синоптики ожидают кратковременные осадки дважды за неделю, а максимальная дневная температура составит +17°, к концу периода похолодает до +13°.

кратковременные дожди ожидают одесситов и на этой неделе — синоптики прогнозируют, что в Одесской области с 24 по 30 октября осадки выпадут дважды, а температура воздуха постепенно снизится с +17° до +13°.

За прогнозом синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области днем ожидается от +13° до +17°, а ночью температура будет колебаться от +9° до +16°.

В субботу, 24 октября, воздух прогреется до +17° днем, а ночью не опустится ниже +16°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров днем покажут +15°, ночью температура сохранится на той же отметке — +15°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 26 октября, днем потеплеет до +16°, а ночью температура опустится до +14°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

Во вторник, 27 октября, дневная температура удержится на отметке +16°, а ночью похолодает до +12°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

В среду, 28 октября, воздух прогреется лишь до +13° — это самый низкий дневной показатель недели, а ночью термометры покажут +9°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В четверг, 29 октября, температура днем останется на уровне +13°, ночью — +9°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В пятницу, 30 октября, завершающий день недели принесет +13° днем и +11° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 24 октября, когда воздух прогреется до +17°. Самая низкая температура ожидается в среду и четверг, 28-29 октября, когда дневная температура не превысит +13°. Общий перепад температур за неделю составит 4°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 24 октября, и в понедельник, 26 октября.

В дни с возможными осадками — субботу и понедельник — одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни погода будет оставаться сухой, поэтому это хороший повод для прогулок на свежем воздухе.

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