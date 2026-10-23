Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 24 по 30 жовтня показує, що синоптики очікують короткочасні опади двічі протягом тижня, а максимальна денна температура складе +17°, до кінця періоду похолодає до +13°.

короткочасні дощі очікують одеситів і цього тижня — синоптики прогнозують, що в Одеській області з 24 по 30 жовтня опади випадуть двічі, а температура повітря поступово знизиться з +17° до +13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області вдень очікується від +13° до +17°, а вночі температура коливатиметься від +9° до +16°.

У суботу, 24 жовтня, повітря прогріється до +17° вдень, а вночі не опуститься нижче +16°. Небо буде малохмарним, проте синоптики не виключають опадів.

У неділю, 25 жовтня, стовпчики термометрів вдень покажуть +15°, вночі температура збережеться на тій же позначці — +15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, вдень потеплішає до +16°, а вночі температура опуститься до +14°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У вівторок, 27 жовтня, денна температура утримається на позначці +16°, а вночі похолодає до +12°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У середу, 28 жовтня, повітря прогріється лише до +13° — це найнижчий денний показник тижня, а вночі термометри покажуть +9°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У четвер, 29 жовтня, температура вдень залишиться на рівні +13°, вночі — +9°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У п’ятницю, 30 жовтня, завершальний день тижня принесе +13° вдень і +11° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 24 жовтня, коли повітря прогріється до +17°. Найпрохолодніше буде в середу та четвер, 28-29 жовтня, коли денна температура не перевищить +13°. Загальний перепад температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 24 жовтня, та в понеділок, 26 жовтня.

У дні з можливими опадами — суботу та понеділок — одеситам варто взяти із собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. В інші дні погода залишатиметься сухою, тож це гарна нагода для прогулянок на свіжому повітрі.

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