Ліміти на перекази для частини підприємців і компаній зміняться з 14 листопада 2026 року.

Ліміти на перекази без додаткових перевірок зменшать утричі для окремих категорій ФОП і юридичних осіб, які потрапляють під нові правила банківського фінансового моніторингу.

Зміни передбачені оновленим Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, який банки підписали 14 травня 2026 року. Це другий етап запровадження нових обмежень.

Які суми діятимуть із 14 листопада

Нові місячні ліміти для визначених категорій бізнесу будуть такими:

ФОП першої групи — до 400 тисяч гривень замість нинішніх 600 тисяч.

ФОП другої та третьої груп — до 1 мільйона гривень замість 3 мільйонів.

Юридичні особи з ознаками компаній-оболонок — до 2 мільйонів гривень замість 5 мільйонів.

Обмеження стосуються новостворених підприємців, ФОП, які відновлюють діяльність після перерви, а також нових і неактивних юридичних осіб. Період, протягом якого підприємець вважається новим клієнтом, кожен банк визначає за внутрішніми правилами. Зазвичай він становить від шести до дванадцяти місяців.





Чи можна переказати більше встановленої суми

Нові ліміти на перекази не означають повної заборони на операції понад зазначені суми. Банк підраховуватиме загальний обсяг платежів клієнта протягом місяця.

Якщо сума перевищить установлену межу, автоматично провести платіж не вдасться. Для цього клієнту потрібно подати платіжну інструкцію та документально підтвердити походження коштів. Після перевірки банк зможе виконати операцію.

Чи зміняться правила для звичайних громадян

Для фізичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю, умови залишаються незмінними. Без документального підтвердження доходів місячний ліміт становить 50 тисяч гривень для клієнтів із високим ризиком і 100 тисяч гривень для людей із низьким або середнім рівнем ризику.

Отже, нововведення насамперед стосуються окремих категорій бізнесу, а не всіх власників банківських рахунків. Підприємцям варто заздалегідь перевірити, чи поширюються нові правила на їхню діяльність, і підготувати документи для підтвердження походження коштів.