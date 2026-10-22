Графіки відключення світла в Київській області 23 жовтня передбачають планові ремонтні роботи в Переяславській громаді.

Графіки відключення світла в Київській області 23 жовтня охоплять низку вулиць міста Переяслав, а електроенергію планують вимкнути з 08:30 до 19:00.

Детальний перелік оприлюднила Переяславська міська рада.

Де не буде електрики 23 жовтня

За інформацією Переяславської міської ради, профілактичні роботи проводитимуть фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі. Мета — підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям в електромережах.

До переліку адрес увійшли такі вулиці:

Богданівська: будинки 1, 1/б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Верхній Вал: будинок 21.

Ковальська: будинки 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Крепостна: будинки 19, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 29/2, 33, 33 2, 35, 35А.

Літописна: будинок 39/в.

Сікорського Михайла: будинок 34.

Також обмеження заплановані на вулиці Успенській. До списку внесено будинки № 1–9, 11А, 12–20, 20А, 22–26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 48 і 48А.

Які ще адреси потрапили до списку

Електропостачання також планують припинити на вулиці Богдана Хмельницького за адресами № 71, 71Б і 73. У списку є площа Переяславської Ради, 1.

Окремо зазначені будинки на вулиці Князів Острозьких: № 1, 1а, 1в, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. На вулиці Миру під обмеження потраплять будинки № 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 32, 33 і 34.

Коли відновлять подачу електроенергії

За оприлюдненими даними, роботи мають тривати з 08:30 до 19:00 у п'ятницю, 23 жовтня. Час завершення є плановим і може змінитися залежно від перебігу ремонту.

Мешканцям варто заздалегідь перевірити свою адресу та підготуватися до тимчасового знеструмлення.