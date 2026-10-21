Мобілізація в Україні передбачає різні правила для військовозобов’язаних, зокрема тих, хто має відстрочку або бронювання.

Мобілізація в Україні також передбачає право оскаржити виклик на військово-лікарську комісію (ВЛК), якщо людина вважає його неправомірним.

Як пояснив адвокат Роман Ухов, проблема пов’язана з неузгодженістю окремих норм законодавства. Через це військовозобов’язані іноді отримують виклики на медичний огляд навіть за наявності чинної відстрочки чи бронювання.

Чи можуть направити на ВЛК із відстрочкою

Постанова Кабінету Міністрів №560 передбачає, що людей із чинною відстрочкою не повинні направляти на ВЛК. Водночас територіальні центри комплектування можуть викликати військовозобов’язаних для уточнення або перевірки військово-облікових даних.

Бронювання також не звільняє від усіх контактів із ТЦК. Однак воно захищає працівника від призову на військову службу на період дії відповідного статусу. За словами адвоката, позиція Міністерства оборони полягає в тому, що людей із чинною відстрочкою або бронюванням не слід викликати саме для проходження ВЛК.

Що робити, якщо надійшла повістка

Якщо військовозобов’язаний із відстрочкою або бронюванням отримав виклик на медкомісію, варто з’ясувати його підставу. За словами юриста, такі дії можна оскаржити. Звернення також може подати роботодавець до обласного ТЦК, якщо йдеться про порушення прав заброньованого працівника.

Водночас адвокат застерігає від ігнорування повістки. Неявка може мати правові наслідки, а в окремих випадках — створити ризик проблем із бронюванням.

Тому передусім варто перевірити документи, уточнити причину виклику та за потреби отримати юридичну консультацію. Залежно від обставин можна подати офіційний запит або скаргу, а також з’ясувати, чи потрібно особисто з’явитися до ТЦК.

Чому важливо враховувати обставини

Універсального алгоритму для всіх випадків немає. Значення мають причина виклику, чинність відстрочки чи бронювання та документи, які підтверджують відповідний статус.

Отже, мобілізація в Україні не скасовує права оскаржувати рішення державних органів. Але кожну ситуацію потрібно оцінювати окремо, не ігноруючи офіційних повідомлень.

Джерело: 24 Канал.