Кабінет міністрів спрямував 26,5 млн грн на придбання житла для внутрішньо переміщених і евакуйованих людей. Будинки придбають у громадах восьми областей — вони стануть тимчасовим або підтриманим житлом.

Допомога переселенцям із житлом розширюється в кількох областях: Кабінет міністрів України спрямує 26,5 млн грн на придбання 53 будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих людей, які проживатимуть у сільській місцевості. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Гроші отримають громади у восьми областях. Придбане житло використовуватимуть для тимчасового або підтриманого проживання людей, яких війна змусила залишити власні домівки.

У яких областях придбають будинки

Фінансування розподілять між громадами Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей. Найбільшу кількість будинків за поточним планом мають придбати в Київській області.

Як зазначила заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяна Кірієнко, мета програми — забезпечити людей, які втратили житло через війну, безпечним місцем для проживання. За її словами, паралельно з придбанням будинків влада співпрацює з партнерами і залучає громадські організації до облаштування житла, щоб створити належні умови для майбутніх мешканців.

Чи передбачені додаткові витрати з бюджету

Урядове рішення не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету. Гроші на купівлю будинків використають у межах уже затвердженої бюджетної програми. Наразі триває підбір будинків для родин, які потребують житла.

Як скористатися програмою

Оформити окрему заявку на цю програму не потрібно: житло придбавають громади, які отримали фінансування, а потім надають його переселенцям для проживання. Програма охоплює 53 будинки на 26,5 млн грн, і реалізація вже триває — у восьми областях добирають конкретні помешкання для родин.

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