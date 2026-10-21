Сім'я з новонародженим може обрати: отримати готовий набір із понад 80 речей або 8451 гривню компенсації. Пояснюємо, хто має право на допомогу, куди звертатися і які документи подавати.

Державні виплати для українських родин цьогоріч суттєво розширили, і одне з найпомітніших рішень стосується родин із новонародженими. Йдеться про "Пакунок малюка" — одноразову державну допомогу, замість якої батьки можуть оформити грошову компенсацію в розмірі 8451 гривні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України та Міністерство соціальної політики, сума компенсації у 2026 році дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років. Оскільки цей мінімум становить 2817 гривень, виплату рахують так: 2817 × 3 = 8451 гривня.

Сім'я самостійно обирає один із двох варіантів: забрати готовий набір речей першої необхідності або оформити грошову компенсацію. У комплекті "Пакунка малюка" понад 80 предметів: підгузки, пелюшки, одяг, ковдра, плед, матрац, термометри, засоби догляду та іграшки. Отримати і бокс, і гроші на одну дитину водночас не можна.

Право на допомогу мають батьки новонародженого, а за встановлених законом умов — опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Вона доступна громадянам України, а також окремим категоріям іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах разом із дитиною.

"Пакунок малюка" зазвичай видають у пологовому будинку після народження дитини. Якщо на момент виписки набору немає, батьки можуть звернутися до органу соціального захисту населення або ЦНАПу. Стандартний строк звернення за набором — 30 днів після народження дитини. Окремі правила діють, якщо дитина народилася за кордоном або поза медичним закладом.

Як оформити грошову компенсацію

Із липня 2025 року призначенням компенсації займається Пенсійний фонд України. Подати заяву можна кількома способами:

через портал "Дія" у складі комплексної послуги "єМалятко";

через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен електронний підпис);

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через адміністратора ЦНАПу;

через уповноважену особу громади або військової адміністрації, якщо ЦНАПу немає;

поштовим відправленням.

Заяву на компенсацію слід подати не пізніше ніж за 12 місяців від дня народження дитини. Для оформлення знадобляться: заява встановленої форми, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості зі свідоцтва про народження та реквізити спеціального банківського рахунку. Якщо потрібні дані вже є в державних електронних реєстрах, повторно подавати документи не потрібно.

Гроші перераховують на спеціальний банківський рахунок із цільовим режимом використання — зокрема на рахунок "Турбота про дитину", до якого випущена "Дія.Картка" у банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро. Зняти компенсацію готівкою або переказати її на іншу картку не можна.

У травні 2026 року Кабінет Міністрів постановою №617 від 15 травня розширив перелік категорій, на які можна витратити кошти. Серед дозволеного — дитячий і сімейний одяг, взуття, дитячі товари та іграшки, книжки й канцелярія, електронне обладнання, медичні послуги, окремі послуги з догляду і дитячі розважальні заклади. Але оплатити будь-який товар у будь-якому магазині не вийде: усе залежить від категорії діяльності продавця та обмежень спеціального рахунку.

Компенсацію не призначать, якщо сім'я вже отримала "Пакунок малюка", заявник відмовився від новонародженого, дитина померла до дати звернення або наявні інші визначені законом обставини. "Пакунок малюка" не замінює допомогу при народженні дитини: з 1 січня 2026 року її розмір становить 50 тисяч гривень.

Раніше Politeka повідомляла, хто може отримати 19 400 гривень "Зимової підтримки".

Також Politeka повідомляла, які виплати доступні пенсіонерам у Дніпропетровській області.

Як повідомляла Politeka, які виплати та надбавки передбачені військовим у 2026 році.