Якщо ваші дзвінки залишаються без відповіді, а гудки звучать незвично, можливо ваш номер опинився в чорному списку.

Якщо ви довго намагаєтеся додзвонитися до людини, але у відповідь лише тиша, можливо, ваш номер додано до чорного списку.

Існує кілька способів перевірити, чи вас дійсно заблокували. Дзвінок з іншого номера – це найпростіший та найефективніший метод. Спробуйте зателефонувати людині з іншої SIM-картки. Якщо з нового номера дзвінок проходить, а з основного – ні, то ваш номер точно в чорному списку, пише Politeka.net.

Якщо ви чуєте лише один гудок, а потім тишу або скидання виклику – це очевидна ознака блокування. У звичайних ситуаціях дзвінок супроводжується кількома гудками чи переадресацією. Однак одиничний гудок не завжди означає блокування – можливі тимчасові проблеми із зв'язком. Спробуйте передзвонити пізніше.

Іноді дзвінок може супроводжуватись короткими гудками, схожими на сигнал «зайнято». Зазвичай це вказує на проблеми з мережею, але в деяких випадках може означати блокування номера, ділиться Politeka.net.

У стандартній ситуації, коли абонент розмовляє, система повідомляє: "Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє". Однак, якщо ваш номер у чорному списку, ви можете почути повідомлення на кшталт: «Абонент, якому ви телефонуєте, тимчасово не приймає дзвінки». Якщо таке повідомлення звучить постійно, швидше за все вас заблокували.

Однак бувають винятки: наприклад, якщо людина перебуває за кордоном чи мережа перевантажена.

Ще одна явна ознака блокування – дзвінок скидається одразу після набору номера. Спробуйте зателефонувати кілька разів поспіль. Якщо дзвінок щоразу миттєво скидається, це означає, що ваш номер знаходиться у чорному списку.

Функція приховування номера доступна у більшості сучасних смартфонів та деяких мобільних операторів. Увімкнувши її, можна перевірити, чи відображається ваш номер у співрозмовника. Якщо при прихованому номері дзвінок проходить, а при звичайному – ні, то ваш основний номер заблокований.