Если ваши звонки остаются без ответа, а гудки звучат необычно, возможно, ваш номер оказался в черном списке.

Если вы долго пытаетесь дозвониться до человека, но в ответ только тишина, возможно, ваш номер добавлен в черный список.

Существует несколько способов проверить, действительно ли вас заблокировали. Звонок с другого номера - это самый простой и эффективный метод. Попробуйте позвонить человеку с другой SIM-карты. Если с нового номера звонок проходит, а с основного – нет, значит, ваш номер точно в черном списке, пишет Politeka.net.

Если вы слышите всего один гудок, а затем тишину или сброс вызова – это явный признак блокировки. В обычных ситуациях звонок сопровождается несколькими гудками или переадресацией. Однако единичный гудок не всегда означает блокировку – возможны временные проблемы со связью. Попробуйте перезвонить позже.

Иногда звонок может сопровождаться короткими гудками, похожими на сигнал «занято». Обычно это указывает на проблемы с сетью, но в некоторых случаях может означать блокировку вашего номера, делится Politeka.net.

В стандартной ситуации, когда абонент разговаривает, система сообщает: «Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє». Однако если ваш номер в черном списке, вы можете услышать сообщение вроде: «Абонент, которому вы звоните, временно не принимает звонки». Если такое уведомление звучит постоянно, скорее всего, вас заблокировали.

Однако бывают исключения: например, если человек находится за границей или сеть перегружена.

Еще один явный признак блокировки – звонок сбрасывается сразу после набора номера. Попробуйте позвонить несколько раз подряд. Если вызов каждый раз мгновенно сбрасывается, это означает, что ваш номер находится в черном списке.

Функция скрытия номера доступна в большинстве современных смартфонов и у некоторых мобильных операторов. Включив её, можно проверить, отображается ли ваш номер у собеседника. Если при скрытом номере звонок проходит, а при обычном – нет, значит, ваш основной номер заблокирован.