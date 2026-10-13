Станом на кінець серпня у Миколаєві на обліку як внутрішньо переміщені особи перебувають 26 017 жителів Херсона та Херсонської області. Переселенці найчастіше потребують житла, роботи, медицини та фінансової допомоги.

Гуманітарна допомога для ВПО у Миколаєві лишається найбільш затребуваною сферою підтримки — станом на кінець серпня в місті на обліку як внутрішньо переміщені особи перебувають 26 017 жителів Херсона та Херсонської області. Про це повідомили в Департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Найбільше переселенців із Херсонщини зареєстровано в Інгульському районі — 7 737 осіб. У Центральному районі на обліку 7 194 ВПО, у Заводському — 6 771, а в Корабельному — 4 315.

Скільки разів переселенці зверталися по допомогу

Від початку 2026 року до органів соціального захисту Миколаєва надійшло 5 443 звернення від ВПО. Розподіл по районах: у Заводському зафіксували 1 588 звернень, у Центральному — 1 530, в Інгульському — 1 424, у Корабельурму — 901.

Серед найбільш запитуваних видів підтримки — державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога при народженні дитини, одноразова матеріальна допомога та соціальні послуги з догляду на непрофесійній, «домашній» основі.

Головні проблеми: житло, робота, медицина

Голова Ради ВПО при виконкомі Миколаївської міської ради Світлана Сітнік розповіла, що більшість переселенців стикається з тими самими запитами. «Оце три проблеми. Житло, робота, медицина. Вони так і залишаються. І ще, звичайно, фінансова допомога. Тому що люди приїжджають без нічого», — пояснила вона.

Заз її словами, кількість людей, які залишають Херсонщину й приїжджають до Миколаєва, продовжує зростати. Причина — безпекова ситуація. «Людей з Херсонщини їде все більше і більше. І це пов'язано, звичайно, з безпековою ситуацією. Люди вже не можуть там перебувати, тому що це постійні обстріли, дрони, і люди виїжджають», — зазначила Сітнік.

Розселення та тимчасові прихистки

Окремо стоїть питання розселення евакуйованих. Як розповіла голова Ради ВПО, у Миколаєві є місця тимчасового проживання, зокрема облаштовані за кошти донорських організацій, однак їхні можливості використовуються не повністю.

«Вони доїжджають, їх вигрузили, вони десь переночували. У нас є декілька прихистків від ГО "Перспектива", вони завжди відгукуються на екстрені випадки, поселяють на 21 день. Але 21 день людині, яка евакуровалася, це не про що», — пояснила вона.

Куди звертатися переселенцям по допомогу

Питання, які турбують ВПО, акумулюються та систематизуються і передаються на розгляд Раді ВПО, а та своєю чергою доносить їх до Миколаївської міської ради. Звернутися можна до Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради або до управління соціального захисту того району, у якому ви перебуваєте на обліку.

Світлана Сітнік також наголосила на важливості доступного інформуванням переселенців, оскільки зміни в законодавство та умови отримання допомоги бувають складними для самостійного розуміння.

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