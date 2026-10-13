По состоянию на конец августа в Николаеве на учете как внутренне перемещенные лица находятся 26 017 жителей Херсона и Херсонской области. Переселенцы чаще всего нуждаются в жилье, работе, медицине и финансовой помощи.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Николаеве остаётся самой востребованной сферой поддержки — по состоянию на конец августа в городе на учёте как внутренне перемещенные лица находятся 26 017 жителей Херсона и Херсонской области. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета.

Больше всего переселенцев из Херсонщины зарегистрировано в Ингульском районе — 7 737 человек. В Центральном районе на учёте 7 194 ВПЛ, в Заводском — 6 771, в Корабельном — 4 315.

Сколько раз переселенцы обращались за помощью

С начала 2026 года в органы социальной защиты Николаева поступило 5 443 обращения от ВПЛ. Распределение по районам: в Заводском зафиксировали 1 588 обращений, в Центральном — 1 530, в Ингульском — 1 424, в Корабельном — 901.

Среди самых востребованных видов поддержки — государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, помощь при рождении ребёнка, единовременная материальная помощь и социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Главные проблемы: жильё, работа, медицина

Председатель Совета ВПЛ при исполкоме Николаевского городского совета Светлана Ситник рассказала, что большинство переселенцев сталкивается с одними и теми же запросами. «Вот три проблемы. Жильё, работа, медицина. Они так и остаются. И ещё, конечно, финансовая помощь. Потому что люди приезжают без ничего», — пояснила она.

По её словам, количество людей, которые покидают Херсонщину и приезжают в Николаев, продолжает расти. Причина — ситуация с безопасностью. «Людей из Херсонщины едет всё больше и больше. Это связано, конечно, с безопасностью. Люди уже не могут там находиться, потому что это постоянные обстрелы, дроны, и люди выезжают», — отметила Светлана Ситник.

Расселение и временные приюты

Отдельно стоит вопрос расселения эвакуированных. Как рассказала председатель Совета ВПЛ, в Николаеве есть места временного проживания, в частности обустроенные на средства донорских организаций, однако их возможности используются не полностью.

«Они доезжают, их выгрузили, они где-то переночевали. У нас есть несколько приютов от ОО «Перспектива», они всегда откликаются на экстренные случаи, поселяют на 21 день. Но 21 день для человека, который эвакуировался, это ни о чём», — пояснила она.

Куда обращаться переселенцам за помощью

Вопросы, которые волнуют ВПЛ, аккамулируются и систематизируются и доводятся до Совета ВПЛ, а тот, в свою очередь, доносит их до Николаевского городского совета. Обратиться можно в Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета или в управление социальной защиты того района, в котором вы состоите на учёте.

Светлана Ситник также подчеркнула важность доступного информирования переселенцев, поскольку изменения в законодательстве и условия получения помощи бывают сложными для самостоятельного понимания.

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