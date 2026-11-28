Льготник может сдавать квартиру в аренду, но дополнительный доход иногда влияет на право на скидку за коммуналку. В ПФУ объяснили, когда скидку могут отменить и что делать дальше.

Льготы на коммуналку в Украине не запрещают сдавать собственное жилье в аренду. Но Пенсионный фонд предупреждает: в некоторых случаях дополнительный доход может повлиять на право получать государственную скидку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ, для отдельных категорий граждан льготы назначают с учетом доходов семьи.

В 2026 году среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4660 гривен. Поэтому если льготник получает деньги за аренду квартиры, этот доход может повлиять на расчет.

Если после его учета установленный порог будет превышен, человек может потерять право на льготу.

Кому сдача квартиры не угрожает

Для категорий, которым скидку на коммунальные услуги предоставляют независимо от доходов, сама сдача квартиры в аренду не является автоматическим основанием для ее отмены.

ПФУ отдельно не называет арендную плату среди перечисленных видов доходов, которые учитываются при расчете льготы. Поэтому утверждать, что любой доход от аренды автоматически лишает скидки, некорректно.

Что делать, если льготу отменили

Если из-за дополнительных доходов человек больше не соответствует условиям получения льготы, он может обратиться в Пенсионный фонд для оформления жилищной субсидии.

Льгота и субсидия - это разные виды поддержки, с отдельными условиями и перечнем документов. Оформить субсидию можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в сервисном центре.

Основания для проверки права на льготу зависят прежде всего от категории получателя и места фактического проживания.

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