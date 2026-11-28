Масло, свинина, курятина, молочка, овощи и хлеб - всё это до конца года будет постепенно дорожать. Расходы на электроэнергию и дизель разгоняют себестоимость, и аграрии говорят: оснований для удешевления нет.

Подорожание продуктов в Украине зимой неизбежно, и главный двигатель здесь - дорогая электроэнергия и дизельное топливо. Как пояснил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, работа на генераторах делает производство, переработку и дистрибуцию значительно дороже, чем при централизованном электроснабжении - местами в 5-6 раз.

Если на производстве молочных продуктов нет света 8 часов, дополнительная генерация и дизтопливо добавляют к себестоимости плюс 20% и даже больше. Это и разгоняет продовольственную инфляцию в целом по стране, и касается всех групп товаров: хлеба, мяса, молочки.

Масло: резкого скачка не будет

Несмотря на остановку крупных маслоэкстракционных заводов, по маслу критического роста в ближайшее время не ожидается. В Украине заготовлено очень много сырья, а цена на семена подсолнечника стабилизировалась на уровне 14 000 грн за тонну и уже не опускается.

К тому же развитая сеть малых мельниц, которые давят семена и обеспечивают поставки в пределах района или области, держит предложение. Разве что в конце декабря-январе из-за праздников спрос вырастет, но это даст подорожание в пределах 5%, не больше.

Свинина и курятина: праздники подтолкнут цены

По свинине ситуация кризисная: закупочная цена живца просела, а в магазинах это незаметно. Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионах выбивают и домохозяйства, и промышленный сектор, поэтому предложение может немного сократиться. По прогнозу Марчука, на рождественские праздники цены на свинину могут вырасти примерно на 7-10%.

Курятина добавит меньше - условно 10%, ведь она уже довольно дорогая для платёжеспособности украинцев. Говядина, которая стоит более 400 грн за килограмм, и дальше будет расти слабо: люди просто станут отказываться от её потребления в пользу более дешёвого импорта.

Овощи: борщевой набор и тепличные

Борщевой набор долго держался благодаря тёплой осени, но теперь, с конца ноября, идут заморозки, и расходы на тепло в овощехранилищах растут. Поэтому за ближайший месяц овощная группа борщевого набора может подняться на 5-7%, и это продлится до весны.

Тепличные овощи - отдельная история. Томаты и огурцы в холодное время требуют много света и стабильного температурного режима. Они уже выросли в цене до 20%, а в течение зимы добавят ещё 10-15% - постепенно, каждый месяц.

Почему важно покупать украинское

Марчук подчёркивает: в таких условиях украинский покупатель должен ориентироваться на украинское производство. По молочке страна становится нетто-импортёром, когда люди покупают польские сыры, а они не качественнее украинских. Сектор сейчас на грани выживания и нуждается в поддержке - в частности в финансовых дотациях.

ВАР уже обратился в Европейскую комиссию с просьбой о выделении 2 миллиардов евро - не на посевную, а чтобы продержать землю под паром и частично компенсировать людям аренду. Без этого весной и летом можно ожидать массового банкротства малого аграрного бизнеса.

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