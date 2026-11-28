С 1 января 2027 года в Украине вырастут минимальная зарплата и пенсии, а ФОПам придется платить больше налогов. Газ и свет при этом не подорожают.

С 1 января 2027 года украинцев ждет пересмотр базовых финансовых ориентиров, от которых зависят зарплаты, пенсии и налоги. Об этих изменениях 26 ноября написало издание UkrMedia. Основные цифры заложены в проекте Государственного бюджета на 2027 год (законопроект №16000), который уже прошел первое чтение, а финальное голосование в Верховной Раде ожидается в первой половине декабря.

Зарплаты и прожиточный минимум

Минимальная зарплата вырастет на 899 гривен - с 8 647 до 9 546 гривен в месяц. Это плюс 10,4%. Почасовая ставка составит 57,50 гривни.

Должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки увеличится до 3 819 гривен. Это автоматически потянет за собой оклады работников бюджетной сферы.

Прожиточный минимум тоже вырастет. Общий показатель на одного человека составит 3 559 гривен, для трудоспособных - 3 691 гривня (вместо 3 328), для тех, кто потерял трудоспособность, - 2 878 гривен. Для детей до 6 лет - 3 124 гривни, от 6 до 18 лет - 3 895 гривен.

Пенсии и требование 34 лет стажа

Минимальная пенсия по возрасту вырастет на 283 гривни - с 2 595 до 2 878 гривен. Она привязана к новому прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Пропорционально увеличится и доплата за каждый год сверхнормативного стажа - до 28,78 гривни. Традиционная индексация пенсий запланирована на март 2027 года.

В то же время с 1 января меняется порог стажа для тех, кто достигает пенсионного возраста в 2027 году. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, понадобится 34 года стажа (в 2026-м было 33). В 63 года - при наличии от 24 до 34 лет стажа, в 65 лет - от 15 до 24 лет.

Налоги для ФОПов

Поскольку ставки единого налога, военного сбора и минимального ЕСВ привязаны к минималке и прожиточному минимуму, расходы предпринимателей с начала года вырастут.

ФОП первой группы будет платить единый налог до 369,10 гривни в месяц, военный сбор - 954,60, минимальный ЕСВ - 2 100,12 гривни. Вместе - до 3 423,82 гривни нагрузки. Годовой лимит дохода - 1 594 182 гривни.

ФОП второй группы: единый налог до 1 909,20 гривни, военный сбор - 954,60, ЕСВ - 2 100,12 гривни, вместе до 4 963,92 гривни в месяц. Лимит дохода - 7 961 364 гривни.

Для ФОП третьей группы ставка остается 5% дохода без НДС или 3% с НДС, но минимальный ЕСВ вырастает до 2 100,12 гривни в месяц. За год лимит дохода - 11 140 182 гривни.

Тарифы на свет и газ

Резкого скачка цен в коммунальных платежках не будет. Для бытовых клиентов «Нафтогаза» продолжает действовать фиксированная цена газа 7,96 гривни за кубометр - она утверждена как минимум до 30 апреля 2027 года.

Тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 4,32 гривни за кВт-ч. Для потребителей с электроотоплением действует льготная ставка 2,64 гривни до конца отопительного сезона. Мораторий на повышение тарифов во время военного положения остается в силе.

Кому не обязательно иметь 34 года стажа

Требование по стажу фиксируется на дату достижения пенсионного возраста. Если человеку исполнилось 60 лет в 2026 году, то даже при обращении в ПФУ в январе 2027-го будет действовать норма в 33 года, а не 34.

Окончательные суммы на 2027 год зафиксируют после принятия закона о госбюджете во втором чтении в декабре. Определяющими они станут и для пересчета зарплат в бюджетной сфере, и для пенсионных выплат.

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