С 1 января 2027 года вырастут ежемесячные выплаты на детей с инвалидностью. В Минсоцполитики назвали новые суммы: 8 000, 12 000 или 16 000 гривен в зависимости от потребности ребенка в уходе.

Выплаты детям с инвалидностью в Украине меняются с 1 января 2027 года: ежемесячную помощь на детей с инвалидностью существенно увеличат.

В Министерстве социальной политики назвали новые суммы. По расчету правительства, семьи будут получать 8 000, 12 000 или 16 000 гривен в месяц - в зависимости от того, в каком уходе нуждается ребенок.

Речь идет о трех возможных размерах ежемесячной выплаты. Какую именно сумму получит конкретная семья, будут определять индивидуально, учитывая состояние здоровья ребенка и потребность в постоянном постороннем уходе.

Раньше эти выплаты были заметно меньше и привязывались к прожиточному минимуму. Теперь правительство впервые вводит отдельные, более высокие уровни поддержки для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. О новых суммах, по данным PaySpace Magazine, рассказали в Минсоцполитики.

Семьям, которые уже получают такую помощь, выплаты должны пересчитать автоматически с начала года. Точнее об условиях и порядке перехода на новые размеры стоит уточнить в своем органе социальной защиты населения.

Как оформить или уточнить выплату

Обратиться можно в орган социальной защиты населения по месту жительства или через ближайший ЦНАП. Для оформления обычно нужны:

заявление одного из родителей или лица, ухаживающего за ребенком;

паспорт и идентификационный код заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) об установлении ребенку инвалидности.

Точные суммы, дату перехода на новые размеры и полный перечень документов рекомендуют уточнять в местном органе соцзащиты, ведь именно он ведет дело конкретной семьи.

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