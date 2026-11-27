В мае 2026 года украинцы оформили рекордные 12,27 млрд гривен займов в гривне по данным НБУ. Ментор по финансовому мышлению Елена Шепель рассказала, что будет за просрочку кредита и как не попасть в долговую яму.

Долги и кредиты - тема, которая касается все большего числа украинцев. Только за май 2026 года граждане оформили рекордные 12,27 млрд гривен займов в национальной валюте. Такие данные приводит ТСН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Сам по себе кредит не является ни добром, ни злом, объясняет ментор по финансовому мышлению Елена Шепель. Это просто финансовый инструмент, и все зависит от того, как им пользуются. Поэтому так важна кредитная гигиена - умение грамотно управлять долгами.

Что будет за просрочку кредита

Просрочка, даже по небольшому кредиту, портит кредитную историю. Из-за этого в будущем сложно получить ипотеку или бизнес-кредит. За задержку платежа банк также начисляет штрафы и пеню, и сумма долга быстро растет.

Поэтому, если возникают трудности с погашением, лучше заранее обратиться в банк и попросить о совместном решении, а не ждать, пока накопятся штрафы.

5 правил кредитной гигиены

1. Выбирайте комфортный ежемесячный платеж. На погашение кредитов должно уходить не более 30-40% чистого дохода, и лучше держаться нижнего порога. Если на долги уходит большая часть зарплаты, любое сокращение дохода обернется серьезными трудностями.

2. Рефинансируйте. Если ставки на рынке снизились или улучшилась ваша кредитная история, подумайте о переоформлении долга. Так можно уменьшить процент или объединить несколько кредитов в один и снизить нагрузку на семейный бюджет.

3. Не допускайте просрочек. Даже небольшая задержка негативно влияет на кредитную историю, что усложнит получение ипотеки или бизнес-кредита в будущем.

4. Держите связь с банком. Распространенная ошибка - отсрочить платеж, а затем перестать отвечать на звонки. На самом деле банк часто готов предложить реструктуризацию, кредитные каникулы или изменение графика платежей.

5. Не берите несколько кредитов одновременно. Микрозайм, кредитный лимит на карте и рассрочка вместе создают эффект финансовой мозаики, когда общую сумму платежей уже невозможно контролировать.

Микрозаймы - самый дорогой способ занимать

В сложных ситуациях люди часто хватаются за микрозаймы, хотя это самый дорогой способ занимать деньги. Быстрое оформление, минимум документов и мгновенные деньги на карту создают иллюзию простого решения.

На самом деле стоимость таких займов очень высока, а просрочка платежа существенно увеличивает долг из-за бешеных процентов. Если срочно нужны средства, лучше рассмотреть более дешевые альтернативы: кредитную карту с льготным периодом, банковский потребительский кредит или поддержку родственников.

5 красных флажков кредитной беды

Долговая яма редко возникает за один день, но признаки проблемы заметны заранее. Вот пять сигналов, что с финансами что-то не так:

вы закрываете старые долги новыми кредитами;

ежемесячно вносите только минимальный платеж;

не знаете точной суммы своей задолженности;

более 40% дохода уходит на уплату долга;

используете кредитные средства на повседневные базовые потребности.

Что делать, если хотя бы два пункта совпадают

Немедленно остановите новые заимствования и сделайте полный аудит всех долгов: проценты, сроки, суммы. Затем разработайте план погашения, пересмотрите ежемесячные расходы и направьте все свободные ресурсы на закрытие самых дорогих кредитов.

Правило 24 часов

Худшие финансовые решения принимаются под влиянием эмоций: страха, срочности или желания не отставать от других. Если покупка, ради которой нужно брать кредит, может подождать несколько дней - возьмите паузу на 24 часа.

Также Елена Шепель советует регулярно откладывать деньги на финансовую подушку безопасности. Именно отсутствие резервных средств - главная причина, по которой люди берут займы.

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