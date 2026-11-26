Декабрь в Украине может оказаться теплее климатической нормы, однако морозы все же придут. Устойчивый снежный покров сформируется не во всех регионах, а синоптики называют, до скольких градусов опустится температура в отдельные ночи.

Погода в Украине в декабре может оказаться теплее климатической нормы. Но расслабляться рано: в течение месяца ожидаются кратковременные похолодания, ночные морозы и осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Socportal со ссылкой на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Главный вывод: начало календарной зимы будет относительно теплым, а вот устойчивый снежный покров к Новому году сформируется не во всех регионах.

Какой будет температура в декабре

По оценкам климатологов, зима 2026-2027 годов может быть теплее нормы. Как объяснила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, средняя температура зимних месяцев может превышать норму на 1-2 °C.

Дни с плюсовой температурой, скорее всего, будут преобладать. Но во второй половине декабря возможны кратковременные похолодания, а в отдельные ночи столбик термометра может опускаться до -5...-7 °C.

Будет ли снег в декабре

В течение месяца в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ближе к концу декабря возможны снегопады, однако рассчитывать на длительное снежное покрытие на всей территории страны не стоит.

Из-за колебаний температуры снег в некоторых регионах может быстро таять. То есть вероятность белого Нового года есть, но гарантировать снег на праздники синоптики пока не берутся.

Когда ждать самые сильные морозы

Самые низкие температуры ожидаются во второй половине декабря, когда вероятны кратковременные похолодания. Такие волны холода, по предварительным оценкам, будут непродолжительными, а морозы - преимущественно ночными.

Ранее Politeka сообщала, погода на 26 ноября: ночью до -8° мороза, местами снег, а дальше морозы до -15°.

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