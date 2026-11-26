Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 27 ноября по 3 декабря обещает резкое похолодание: максимальная дневная температура упадет с +8° до -2°, а осадки синоптики прогнозируют трижды за неделю.

Синоптики уже предупреждали о похолодании в Одесской области, и новый прогноз подтверждает эту тенденцию. С 27 ноября по 3 декабря дневная температура в регионе упадет с +8° до -2°, а синоптики также прогнозируют осадки трижды в течение недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +8° в начале периода до -2° во второй половине недели.

В пятницу, 27 ноября, воздух прогреется до +8° днем, ночью температура удержится на той же отметке +8°. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров опустятся до +2° днем и +2° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем ожидается 0°, а ночью -1°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, температура продолжит снижаться - днем -2°, ночью -4°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, погода останется без существенных изменений: днем -2°, ночью -4°, переменная облачность, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем потеплеет до -1°, ночью -4°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 декабря, дневная температура удержится на отметке -1°, ночью поднимется до -2°. Возможные осадки сохранятся.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 27 ноября, с температурой +8° днем, а самым прохладным - понедельник, 30 ноября, когда днем ожидается -2°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 27 ноября, а также в среду и четверг, 2 и 3 декабря.

Из-за резкого похолодания и перепада температур до 10° жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками - 27 ноября, 2 и 3 декабря - стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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