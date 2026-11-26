В Кривом Роге семьи переселенцев могут получить единовременную выплату по 5000 гривен на каждого ребенка, имеющего статус пострадавшего вследствие войны. Главное условие - непрерывное пребывание на учете в соцзащите в течение трех лет.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в ноябре пополнилась новой местной программой. В Кривом Роге семьи переселенцев могут получить единовременную выплату по 5000 гривен на каждого ребенка, имеющего статус пострадавшего вследствие войны.

Об этом сообщил Криворожский городской совет. Деньги выплачивают из бюджета городской территориальной громады, поэтому программа работает только в Кривом Роге и не распространяется на переселенцев из других городов.

Речь идет именно о детях, которые официально имеют статус «Ребенок, пострадавший вследствие военных действий и вооруженных конфликтов». Размер помощи - 5000 гривен на каждого ребенка, соответствующего условиям программы.

Кто может получить деньги

Для назначения выплаты нужно одновременно выполнить несколько условий. Сама справка переселенца денег не гарантирует - важны специальный статус ребенка и срок пребывания на учете.

Ребенок должен иметь статус пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов по состоянию на 1 января 2026 года.

Ребенок и заявитель должны непрерывно находиться на учете в управлении труда и социальной защиты населения соответствующего районного исполкома Кривого Рога в течение трех лет.

Ребенку должно быть меньше 18 лет. Если он уже совершеннолетний, выплату могут предоставить при условии обучения на дневной форме в заведении профессионального, профессионально-высшего или высшего образования, но не дольше чем до 23 лет.

То есть если ребенок получил статус после 1 января 2026 года или семья находится на учете менее трех лет, на эту выплату претендовать нельзя.

Куда обращаться за 5000 гривен

Заявление подает один из родителей или другой законный представитель ребенка. Обращаться нужно в управление труда и социальной защиты населения исполкома районного в городе совета, где семья стоит на учете.

Последний день приема заявлений - 30 ноября 2026 года включительно. Время ограничено, поэтому стоит заранее проверить сведения о статусе ребенка и стаже учета.

Как оформить выплату

Перед обращением следует убедиться, что ребенок имеет нужный статус и соблюдено требование о трехлетнем непрерывном учете. Перечень документов для конкретной семьи уточняют непосредственно в районном управлении социальной защиты.

В официальном сообщении единой электронной формы регистрации для этой выплаты нет. Документы подают через соответствующий районный орган соцзащиты, а не через сомнительные сайты, которые предлагают оформить помощь онлайн.

Ранее городские власти Кривого Рога уже предусматривали выплату по 5000 гривен соответствующим категориям детей в рамках местной программы социальной поддержки.

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