У Кривому Розі сім'ї переселенців можуть отримати одноразову виплату по 5000 гривень на кожну дитину, яка має статус постраждалої внаслідок війни. Головна умова - безперервне перебування на обліку в соцзахисті впродовж трьох років.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області в листопаді поповнилася новою місцевою програмою. У Кривому Розі сім'ї переселенців можуть отримати одноразову виплату по 5000 гривень на кожну дитину, яка має статус постраждалої внаслідок війни.

Про це повідомила Криворізька міська рада. Гроші виплачують з бюджету міської територіальної громади, тож програма працює лише у Кривому Розі й не поширюється на переселенців з інших міст.

Йдеться саме про дітей, які офіційно мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів». Розмір допомоги - 5000 гривень на кожну дитину, яка відповідає умовам програми.

Хто може отримати гроші

Для призначення виплати потрібно одночасно виконати кілька умов. Сама довідка переселенця грошей не гарантує - важливі спеціальний статус дитини та термін перебування на обліку.

Дитина має мати статус постраждалої внаслідок військових дій та збройних конфліктів станом на 1 січня 2026 року.

Дитина та заявник повинні безперервно перебувати на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення відповідного районного виконкому Кривого Рогу протягом трьох років.

Дитині має бути менше 18 років. Якщо вона вже повнолітня, виплату можуть надати, якщо вона навчається на денній формі в закладі професійної, професійно-вищої або вищої освіти, але не довше ніж до 23 років.

Тобто якщо дитина отримала статус після 1 січня 2026 року або сім'я перебуває на обліку менше трьох років, на цю виплату претендувати не можна.

Куди звертатися за 5000 гривень

Заяву подає один із батьків або інший законний представник дитини. Звертатися треба до управління праці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради, де сім'я стоїть на обліку.

Останній день прийому заяв - 30 листопада 2026 року включно. Час обмежений, тож варто перевірити відомості про статус дитини та стаж обліку заздалегідь.

Як оформити виплату

Перед зверненням слід переконатися, що дитина має потрібний статус і дотримана вимога про трирічний безперервний облік. Перелік документів для конкретної сім'ї уточнюють безпосередньо в районному управлінні соціального захисту.

В офіційному повідомленні єдиної електронної форми реєстрації для цієї виплати немає. Документи подають через відповідний районний орган соцзахисту, а не через сумнівні сайти, які пропонують оформити допомогу онлайн.

Раніше міська влада Кривого Рогу вже передбачала виплату по 5000 гривень відповідним категоріям дітей у межах місцевої програми соціальної підтримки.

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