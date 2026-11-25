Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні поетапно підвищувати тарифи на електроенергію та газ у 2027-2029 роках. Скільки можуть коштувати ресурси для населення та що відповідає влада.

Питання цін на газ і світло знову стало темою переговорів із кредиторами. Експерти Міжнародного валютного фонду рекомендують уряду за три роки підвищити ці тарифи для населення у 2-3 рази, але остаточне рішення лишається за Україною.

Фонд вказав на давню проблему: чинні тарифи на електроенергію та газ для населення покривають лише 41% і 49% витрат на виробництво та доставку. Щоб усунути розрив, довелося б підняти тариф на світло у 2,4 раза, а на газ - удвічі.

Щоб утримувати ціни нижче ринкових, держава фактично субсидує енергоносії. За оцінкою фонду, витрати на це сягають 3,7% ВВП на рік: найбільше припадає на субсидії на електроенергію (1,8% ВВП) та газ (1,4% ВВП).

МВФ запропонував два сценарії підвищення тарифів. Радикальніший сценарій "А" передбачає зростання у 2-3 рази: до кінця реформи тариф на світло міг би зрости з нинішніх 4,32 до 9,67 гривні за кіловат-годину, а на газ - з 7,96 до 22 гривень за кубометр.

Поміркований сценарій "Б" пропонує подорожчання у 1,5-2 рази. У такому разі електроенергія до 2029 року коштувала б близько 6,09 гривні за кіловат-годину, а газ - 17,2 гривні за кубометр.

В обох випадках ідеться про поступовий відхід від спеціальних обов'язків, завдяки яким "Енергоатом" і "Нафтогаз" продають ресурси населенню нижче собівартості. За 9 місяців цього року лише "Енергоатом" та "Укргідроенерго" витратили на компенсацію вартості електроенергії для людей 191 млрд гривень.

Що відповідає влада

У Міністерстві енергетики наголосили: рекомендації фонду "не є зобов'язаннями і жоден зі сценаріїв не передбачає негайного виконання". Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, і будь-які зміни цін можливі лише після завершення воєнного стану.

У відомстві стоять на тому, що спочатку має з'явитися дієва модель підтримки українських родин, а вже потім - зміни в ціноутворенні. Допомога, за позицією як МВФ, так і уряду, має бути адресною - для конкретної сім'ї, яка справді не може платити ринкову ціну.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що питання обговорювалося з місією фонду минулого тижня, і назвав його "архіскладним" у нинішніх умовах. За його словами, сторони знайшли рішення, яке задовольнить українську сторону.

Чому підняти тарифи складно

Головна проблема переходу на адресну допомогу - перевірка реальних доходів людей. Через війну багато громадян виїхали за кордон або опинилися на тимчасово окупованих територіях, а переселенці часто змінюють місце проживання і роботу.

Крім того, в країні лишається значний неформальний сектор економіки, тож державі складно визначити, хто з родин справді потребує компенсації за новими цінами, а хто зможе платити сам.

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