Передача службового авто в оренду іншій компанії не звільняє власника від звітності перед ТЦК - транспорт залишається на балансі підприємства-орендодавця, тому його потрібно правильно відобразити у Відомості. Фахівці пояснили, як повідомити про оренду в семиденний строк і що писати в регулярному звіті.

Військовий облік транспорту в Україні має чіткі правила для бізнесу - коли одне ТОВ здає службове авто, яке стоїть на військовому обліку, в оренду іншій компанії, транспорт залишається на балансі власника. Підприємство-орендодавець не може просто забути про машину в документах для ТЦК та СП - потрібно і повідомити про передачу, і правильно відобразити авто в регулярному звіті. Про це повідомили фахівці з кадрового обліку та трудового права 7eminar, передає Новини.LIVE.

Здача службового автомобіля в оренду, лізинг або в заставу не звільняє власника від звітності перед ТЦК. Навіть якщо машина фізично перебуває на території іншої фірми, її все одно потрібно включати до звітних документів - адже вона залишається на балансі підприємства-орендодавця.

Сім днів на лист до ТЦК: коли потрібно повідомляти

Компанія має вкластися в семиденний строк із дня передачі автомобіля. Повідомити потрібно саме той ТЦК та СП, де транспорт стоїть на обліку.

Закон вимагає надсилати повідомлення у двох випадках: коли автомобіль здають у довгострокову оренду або лізинг, а також коли транспорт передають як предмет застави. Спеціального бланка для цього не існує - підприємство просто пише лист у довільній формі на ім'я керівника відповідного ТЦК та СП.

Як відобразити орендоване авто у Відомості

Керівники підприємств зобов'язані звітувати перед ТЦК двічі на рік - до 20 червня та до 20 грудня. Для цього подають Відомість за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 1921.

У Відомість вносять дані про всі наявні транспортні засоби й техніку, їхній технічний стан, а також про працівників, які працюють на цих машинах. Оскільки здане в оренду авто й далі перебуває на балансі орендодавця, виключати його зі звіту не можна. Інформацію про те, що автомобіль передано в оренду, вписують у пункт 4 Відомості.

Навіщо потрібен супровідний лист

Сама форма Відомості не містить поля з адресою отримувача. Згідно з правилами діловодства, затвердженими наказом Мін'юсту від 18 червня 2015 року № 1000/5, документи без адресної частини - плани, звіти, довідки, акти - направляють разом із супровідним листом. Тому Відомість до ТЦК доцільно надсилати саме з таким листом.

У супровідному листі варто зазначити назву підприємства, перелік документів, що подаються, та контактні дані відповідальної особи. Це допоможе уникнути непорозумінь і підтвердить факт своєчасного подання звітності.

Кому і куди подавати документи

Звітність подають до того ТЦК та СП, де транспортний засіб перебуває на військовому обліку. Якщо підприємство має кілька автомобілів, зареєстрованих у різних ТЦК, звітність подають окремо до кожного з них - відповідно до місця обліку кожної машини.

Фахівці нагадують: навіть якщо строк оренди короткий, а машина вже повернулася на підприємство до моменту подання чергової Відомості, факт передачі в оренду все одно потрібно відобразити у звіті за той період, коли вона діяла.

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