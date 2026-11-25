За прострочення комунальних платежів у грудні 2026 року й далі нараховуватимуть пеню - до 0,01% боргу за кожен день, але не більше 100% від суми. Розповідаємо, як реструктуризувати борг, кого штрафи не торкнуться та коли нарахування незаконне.

Компенсація комунальних послуг для пенсіонерів не скасовує обов'язку платити за житлово-комунальні послуги. Ігнорування платіжок загрожує споживачам штрафами, які діятимуть і в грудні 2026 року.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за прострочення платежів передбачено нарахування пені.

Скільки нарахують за борг

Постачальники послуг мають право застосовувати розмір пені, встановлений у договорі, але не вище 0,01% заборгованості за кожен день прострочення. Загальний розмір пені не може перевищувати 100% від суми боргу.

Нарахування починається з першого робочого дня після останнього дня граничного строку оплати послуги.

Коли пеня незаконна

Якщо споживач прострочив платіж через затримку виплати житлової субсидії, пільги або заробітної плати, пеня не нараховується. Але людина зобов'язана надати документальне підтвердження таких обставин.

Пеню також не можуть нараховувати та стягувати, якщо боржник проживає на території можливих або активних бойових дій, а також якщо його житло пошкоджене внаслідок бойових дій.

Як уникнути пені, якщо грошей немає

Якщо домогосподарство накопичило значний борг, який неможливо погасити одним платежем, передбачена реструктуризація. Відповідний договір укладають з постачальником послуг, і борг можна виплачувати зручними частинами.

Головна перевага механізму - попри фактичну наявність заборгованості, пеня за договором реструктуризації не нараховується, якщо споживач вчасно вносить платежі та не накопичує новий борг за поточні послуги.

Після реструктуризації боргу відновлюється право на житлову субсидію, якщо людина відповідає іншим умовам її отримання.

Що робити, якщо нарахували пеню

Спершу зверніться до постачальника послуг із запитом пояснити нарахування. Якщо пеню нарахували через затримку субсидії, пільги чи зарплати - надайте документи, що це підтверджують. Постачальник має скасувати нарахування.

Якщо ви проживаєте на території бойових дій або житло пошкоджене - подайте відповідні докази та вимагайте не застосовувати штраф. У разі відмови можна звернутися до НКРЕКП або суду.

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