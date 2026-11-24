Служба за контрактом у 1990-х роках зараховується до загального строку служби. Водночас підтверджений стаж до 2022 року додає по одному місяцю до відстрочки від мобілізації після звільнення.

Правила відстрочки від мобілізації у 2026 році залежать і від того, скільки років людина відслужила раніше. Служба за контрактом ще в 1990-х зараховується до загального строку служби, а підтверджений стаж до 2022 року може збільшити відстрочку після звільнення. Таке роз'яснення дали Сили оборони України.

Новий мотиваційний контракт має власний строк, і його рахують окремо від попередньої служби. Тобто роки, проведені в армії у 90-х, не скорочують і не подовжують строк нової угоди, але лишаються в загальному стажі військовослужбовця.

Що з контрактом, укладеним у 90-х

Якщо після випуску з військового навчального закладу в 1990-х ви уклали контракт про проходження військової служби, цей документ підтверджує, коли саме почалася контрактна служба. Для обліку стажу важливо, який період підтверджують папери.

Перед підписанням нової угоди варто звірити дати початку й завершення попередньої служби з даними особової справи. Це допоможе уникнути розбіжностей, коли рахуватимуть і стаж, і відстрочку.

Як рахують строк нового контракту

Перехід на мотиваційний контракт для чинних військовослужбовців добровільний, нагадали в Міноборони. Під час переходу попередній контракт припиняється, а строк нового відраховують від дати укладення, яку вказують у наказі по особовому складу.

Наприклад, якщо людина підписала новий контракт на 24 місяці, роки служби у 90-х лишаються в загальному стажі, а строк нової угоди становить рівно 24 місяці. Попередній стаж його не змінює.

Як служба у 90-х впливає на відстрочку

Інша справа - відстрочка від мобілізації після звільнення. Після завершення піхотно-штурмового, бойового або базового мотиваційного контракту передбачено шість місяців базової відстрочки. За кожен підтверджений рік служби до 2022 року до цього строку додають один місяць.

Наприклад, якщо документи підтверджують чотири повні роки служби у 90-х, цей період додасть чотири місяці до базової відстрочки. Разом виходить 10 місяців, і це ще без урахування інших підстав для її збільшення.

Для піхотно-штурмового контракту окремо враховують і службу з 2022 року до підписання нової угоди. Інші доповнення до відстрочки залежать від виду контракту та часу виконання бойових завдань.

Куди звертатися, якщо старий контракт загубився

Якщо старого контракту немає під рукою або дати в документах різняться, зверніться до кадрової служби військової частини. Там уточнять, які періоди вже обліковані та чим підтвердити решту.

З питань мотиваційних контрактів також можна проконсультуватися за номером 1519. А попередньо розрахувати тривалість відстрочки після звільнення допоможе калькулятор відстрочки Міноборони.

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