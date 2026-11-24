Служба по контракту в 1990-х годах засчитывается в общий срок службы. В то же время подтвержденный стаж до 2022 года добавляет по одному месяцу к отсрочке от мобилизации после увольнения.

Правила отсрочки от мобилизации в 2026 году зависят и от того, сколько лет человек отслужил ранее. Служба по контракту еще в 1990-х засчитывается в общий срок службы, а подтвержденный стаж до 2022 года может увеличить отсрочку после увольнения. Такое разъяснение дали Силы обороны Украины.

Новый мотивационный контракт имеет собственный срок, и его считают отдельно от предыдущей службы. То есть годы, проведенные в армии в 90-х, не сокращают и не продлевают срок нового соглашения, но остаются в общем стаже военнослужащего.

Что с контрактом, заключенным в 90-х

Если после выпуска из военного учебного заведения в 1990-х вы заключили контракт о прохождении военной службы, этот документ подтверждает, когда именно началась контрактная служба. Для учета стажа важно, какой период подтверждают бумаги.

Перед подписанием нового соглашения стоит сверить даты начала и окончания предыдущей службы с данными личного дела. Это поможет избежать расхождений, когда будут считать и стаж, и отсрочку.

Как считают срок нового контракта

Переход на мотивационный контракт для действующих военнослужащих добровольный, напомнили в Минобороны. Во время перехода предыдущий контракт прекращается, а срок нового отсчитывают от даты заключения, указанной в приказе по личному составу.

Например, если человек подписал новый контракт на 24 месяца, годы службы в 90-х остаются в общем стаже, а срок нового соглашения составляет ровно 24 месяца. Предыдущий стаж его не меняет.

Как служба в 90-х влияет на отсрочку

Другое дело - отсрочка от мобилизации после увольнения. После завершения пехотно-штурмового, боевого или базового мотивационного контракта предусмотрено шесть месяцев базовой отсрочки. За каждый подтвержденный год службы до 2022 года к этому сроку добавляют один месяц.

Например, если документы подтверждают четыре полных года службы в 90-х, этот период добавит четыре месяца к базовой отсрочке. Вместе выходит 10 месяцев, и это еще без учета других оснований для ее увеличения.

Для пехотно-штурмового контракта отдельно учитывают и службу с 2022 года до подписания нового соглашения. Другие дополнения к отсрочке зависят от вида контракта и времени выполнения боевых задач.

Куда обращаться, если старый контракт потерялся

Если старого контракта нет под рукой или даты в документах разнятся, обратитесь в кадровую службу воинской части. Там уточнят, какие периоды уже учтены и чем подтвердить остальные.

По вопросам мотивационных контрактов также можно проконсультироваться по номеру 1519. А предварительно рассчитать длительность отсрочки после увольнения поможет калькулятор отсрочки Минобороны.

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