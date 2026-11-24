Водительское удостоверение в Украине могут получить и люди с инвалидностью, если состояние здоровья позволяет безопасно управлять автомобилем. Собственное авто для человека после тяжелой травмы или ампутации - это не просто комфорт, а возможность вернуть независимость.
Кто может получить права
Допуск к управлению определяет водительская медицинская комиссия. Врачи оценивают состояние здоровья человека и в медицинской справке указывают, к каким категориям транспорта его допускают и с какими ограничениями. Если водителю нужно ручное управление вместо педалей, это также фиксируют в медицинском заключении.
Как переоборудуют автомобиль
Чаще всего машину адаптируют под управление руками: рычаги газа и тормоза выводят непосредственно к рулю. После переоборудования изменения конструкции обязательно согласовывают и регистрируют в сервисном центре МВД. Без этого автомобиль не допустят к эксплуатации.
Научиться управлять адаптированным авто можно в обычной автошколе, однако существуют и отдельные программы поддержки. Например, в Мукачевской общине действует программа профессиональной адаптации, которая дает ветеранам в отставке и членам их семей бесплатно пройти полный курс в автошколе - и теорию, и практику. Реализует инициативу Управление по вопросам ветеранской политики Мукачевского городского совета.
Среди тех, кто уже учится, - ветеран Иван Штых. До полномасштабной войны мужчина работал кондитером, затем встал на защиту Украины в рядах 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. После двух боевых ранений и получения инвалидности он осваивает вождение. «Водительское удостоверение даст мне больше самостоятельности и новые возможности», - делится Иван Штых.
Какие документы нужны и куда обращаться
Чтобы оформить водительское удостоверение, нужны паспорт, идентификационный код, медицинская справка и документ о прохождении обучения. Заявление подают в любом сервисном центре МВД. После сдачи теоретического и практического экзаменов выдают права, а отметку о необходимом переоборудовании вносят в документ.
По поводу бесплатного обучения для ветеранов стоит обращаться в управление ветеранской политики своей общины или местный центр занятости. Там подскажут, какие программы действуют именно в вашем регионе.
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