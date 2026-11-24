Людям, находящимся на полном государственном содержании в специальных учреждениях, выплачивают лишь 25% назначенной пенсии. Остальные 75% направляют на оплату проживания и ухода.

Пенсионные выплаты в Украине для отдельных категорий идут по особым правилам. Людям, находящимся на полном государственном содержании в специальных учреждениях, выплачивают лишь 25% назначенной пенсии.

Остальные 75% суммы направляют на оплату их проживания и ухода. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области, пишет ТСН.

Когда и как действует правило 25%

Такой порядок начинает действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления человека на полное государственное содержание. То есть на руки пенсионер получает не всю сумму, а лишь четверть назначенной выплаты.

В ПФУ объясняют: если размер назначенной пенсии превышает стоимость содержания в учреждении, пенсионеру выплачивают разницу. Но сама выплата не может быть меньше 25% от общей суммы пенсии.

Кому оставляют пенсию полностью

Исключение сделали для тех, кому назначили пенсию за особые заслуги перед Украиной. Речь о выплатах, назначенных по статье 14 Закона Украины №1767-III от 1 июня 2000 года. Их выплачивают в полном объеме даже тогда, когда человек находится на полном государственном содержании.

Что с пенсией, если на содержании есть родственники

Отдельные условия действуют для пенсионеров, которые находятся на государственном содержании, но при этом имеют нетрудоспособных членов семьи на своем содержании. В таком случае пенсию распределяют между пенсионером и его нетрудоспособными родными.

Сам пенсионер получает 25% назначенной выплаты, а оставшуюся часть средств могут направить на содержание нетрудоспособных членов семьи. Однако размер этих выплат не может превышать 50% назначенной пенсии.

Как платят детям, потерявшим кормильца

Для детей, потерявших кормильца и находящихся на полном государственном содержании, тоже предусмотрены отдельные правила. Детям-сиротам Пенсионный фонд перечисляет назначенную пенсию по потере кормильца в полном объеме, без каких-либо отчислений.

Другие дети, находящиеся на полном государственном содержании, получают 50% назначенной пенсии по потере кормильца.

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