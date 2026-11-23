Аренда жилья в Украине подорожала, но часть переплаты создают не цены, а риелторы, которые перехватили рынок. Об этом пишет издание Inkorr со ссылкой на ровенский портал Radiotrek и пост местного эксперта Юрия Пилипенко.
По его словам, арендаторы платят комиссию не за услугу, а за искусственный дефицит: доступ к свободным квартирам сначала получают агенты, и лишь потом - обычные искатели жилья.
Как риелторы перехватывают квартиры
Юрий Пилипенко насчитал шесть основных механизмов. Первый - резервирование жилья еще до публикации: объявление либо вообще не появляется в открытом доступе, либо появляется уже после того, как агент "закрепил" объект.
Второй - предложение "бесплатных" услуг владельцам. Фактически владелец привыкает к агенту и уже не пытается сдать квартиру сам.
К этому добавляются засорение досок объявлений дублями, блокировка прямых объявлений от владельцев и закрытые чаты, где агенты обмениваются базой жилья.
Отдельная ловушка - объявления-приманки с ценами на 20-30% ниже рыночных. За ними тоже стоят агенты: номер в объявлении выводит не на владельца, а на риелтора.
Боты сканируют объявления каждые секунды
Платные парсеры и Telegram-боты сканируют площадки OLX и DOM.RIA каждые 10-30 секунд. Поэтому владелец, который только что опубликовал объявление, в течение первых 10 минут получает десятки звонков от маклеров - и ни одного от реального арендатора.
Агенты также копируют фото владельцев, немного меняя угол или кадрирование, чтобы обойти алгоритмы против дублей. А жалобы агентов могут привести к тому, что автоматическая модерация заблокирует объявление именно владельца.
Как не платить лишнюю комиссию
Чтобы найти квартиру без посредника, на OLX и DOM.RIA выбирайте фильтр "от владельца" и проверяйте, не повторяются ли одни и те же фото в разных объявлениях.
Насторожить должна и подозрительно низкая цена: если вариант на 20-30% дешевле других в том же районе, за ним скорее всего стоит агент.
На что смотреть в договоре аренды
Перед подписанием проверьте, с кем заключаете договор: с владельцем или с посредником, и есть ли у агента письменное поручение от владельца. В самом договоре зафиксируйте сумму арендной платы в гривне, кто платит коммунальные и в каком порядке, размер задатка и условия его возврата, а также срок предупреждения о выезде.
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