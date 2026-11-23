Национальный банк постепенно изымает из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривень старого образца, заменяя их на обновленные. Рассказываем, что это значит для владельцев наличных и нужно ли срочно бежать менять деньги.

Наличные в кошельках украинцев снова в центре внимания - Национальный банк Украины продолжает планово выводить из обращения старые купюры номиналом 50 и 200 гривень. Это не разовая кампания, а постоянный процесс обновления банкнотно-монетного ряда, который продолжается уже несколько лет.

Речь идет прежде всего о банкнотах старого образца, выпущенных еще в 2003-2007 годах. Они постепенно заменяются на банкноты нового поколения с усовершенствованной защитой. Нацбанк изымает изношенные и поврежденные купюры, когда они попадают в кассы банков.

Нужно ли менять деньги

Главное, что стоит знать: старые купюры 50 и 200 гривень остаются законным платежным средством. Ими можно и дальше свободно рассчитываться в магазинах, на рынках и в любых заведениях, пока они находятся в надлежащем состоянии.

Обязанности срочно менять деньги нет. Владельцам таких банкнот не нужно волноваться, что их перестанут принимать в ближайшее время. НБУ не устанавливал никакого конечного срока, после которого старые образцы теряют силу.

Что не принимают

Банки и торговцы обязаны принимать даже частично изношенные банкноты, если сохранилось более 55% их площади и серия с номером. Отказывать в приеме таких купюр запрещено - это нарушение платежного законодательства.

Не принимаются только банкноты, сильно поврежденные: разорванные на части, со значительными потерями, залитые краской или химикатами, а также те, где невозможно разобрать серию и номер.

Где обменять

Обменять изношенные или поврежденные купюры можно бесплатно в любом отделении банка. Для этого достаточно предъявить паспорт, а сам обмен осуществляется без комиссии.

Если банкнота повреждена настолько, что банк не может определить ее платежность, ее направляют на исследование. В таких случаях решение об обмене принимает Национальный банк, а процедура может длиться дольше.

Что делать, если купюра изношена

Обратиться в любой банк с паспортом.

Показать купюру кассиру для проверки платежности.

Если банкнота пригодна - получить замену сразу на месте.

Если нужна экспертиза - банк оформит заявление на исследование.

В НБУ подчеркивают: процесс изъятия старых банкнот происходит постепенно и незаметно для рядового украинца. Обычные 50 и 200 гривень, которыми пользуется большинство, остаются в обращении еще долго.

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