Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 24 по 30 ноября показывает стремительное похолодание: если во вторник днем будет еще +2°, то уже к понедельнику термометры опустятся до -6°. Перепад температур за неделю составит 8°.

Синоптики уже предупреждали о резких изменениях погоды в регионе, и новая неделя подтверждает эту тенденцию — Харьковскую область с 24 по 30 ноября накроет зимний мороз, и дневные температуры упадут с плюсовых до ощутимо минусовых значений.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +2° в начале периода до -6° в конце, то есть перепад составит 8°.

Во вторник, 24 ноября, воздух прогреется днем до +2°, а ночью термометры опустятся до +1°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 25 ноября, дневная температура снизится до -1°, ночью также ожидается -1°. В этот день тоже возможны осадки.

В четверг, 26 ноября, днем термометр покажет -2°, ночью -2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 27 ноября, днем температура удержится на отметке -1°, а ночью похолодает до -5°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 28 ноября, днем ожидается -2°, ночью термометры покажут -6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем температура останется на уровне -2°, ночью — -6°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 30 ноября, днем станет самое холодное за всю неделю — -6°, ночью термометры опустятся до -7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым будет начало недели, вторник, 24 ноября, когда днем ожидается +2°. Самым холодным — последний день периода, понедельник, 30 ноября, когда дневная температура упадет до -6°. Осадки синоптики прогнозируют только в начале недели — во вторник, 24 ноября, и в среду, 25 ноября.

Учитывая резкое похолодание, жителям области стоит позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками в начале недели следует иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги, а в последующие дни, когда температура опустится ниже нуля, возможна гололедица.

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