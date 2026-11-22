Мобильный оператор «Киевстар» запустил новый тарифный план «Мобильный Легкий» за 550 гривен в месяц - он доступен только абонентам предоплаты и дает одну бесплатную «Суперсилу» на выбор.

Тарифы Киевстар за ноябрь подорожали до 470 гривен, а теперь оператор запустил новый пакет «Мобильный Легкий» за 550 гривен в месяц - подключить его могут только абоненты предоплаты.

О запуске нового пакета сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт оператора.

Что входит в новый тариф «Мобильный Легкий»

За 550 гривен в месяц абонент получает такое наполнение:

20 ГБ трафика, из которых 18 ГБ работают в роуминге;

еще 20 ГБ интернета за своевременное пополнение счета;

безлимитные звонки внутри сети;

400 минут на разговоры по Украине и за границу;

400 SMS;

безлимитный трафик в некоторых приложениях;

SIM-карта для планшета.

Отдельно абонент выбирает одну «Суперсилу» из перечня: Киевстар ТВ, YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, «Помощь ВСУ+», SIM для второго телефона, «Видео на ходу», WOG, «Соцсети и мессенджеры» или 5 ГБ в роуминге.

Сколько теперь стоят другие пакеты Киевстар

Новый тариф появился на фоне ноябрьского подорожания. С 4 ноября 2026 года оператор поднял цены примерно на 100 гривен - новые расценки действуют для новых абонентов и тех, кто меняет тарифный план:

«ВСЕ РАЗОМ Легкий» - 470 грн вместо 370;

«ВСЕ РАЗОМ Крутий Предоплата» - 650 грн вместо 550;

«ВСЕ РАЗОМ Топовый Контракт» - 750 грн без изменений;

«ВСЕ РАЗОМ Комфорт» - 370 грн вместо 220;

«Детский» - 370 грн вместо 270.

Самый дешевый пакет среди тех, что доступны всем украинцам без разделения по возрасту, стоит 470 гривен в месяц.

Как подключить новый тариф

Подключить «Мобильный Легкий» можно через официальный сайт или мобильное приложение Киевстар, а также позвонив на номер 477*1.

Важно: после смены пакета все неиспользованные минуты, мегабайты и SMS предыдущего тарифного плана аннулируются, поэтому менять план удобнее в конце расчетного периода.

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