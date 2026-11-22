Из-за остановки маслозаводов и сложного экспорта подсолнечное масло в Украине может подорожать в полтора-два раза. Экономист Алексей Кущ объяснил, почему аграрии могут оставить до половины земель незасеянными.

Дефицит продуктов в Украине после ударов РФ может затронуть один из самых популярных товаров на полках. Подсолнечное масло, которое украинцы покупают едва ли не каждую неделю, уже в ближайшее время может подорожать в полтора-два раза. Об этом в эфире проекта Новини.LIVE рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Паниковать и скупать масло впрок не стоит, считает эксперт. Но причина потенциального скачка цен вполне реальна: внутренние маслозаводы остановились, поэтому аграрии вынуждены вывозить семена подсолнечника на переработку в Европу, а затем завозить оттуда уже готовую продукцию.

Международная транспортная логистика сейчас дорогая и сложная. Поэтому импортное масло на украинских полках будет стоить значительно дороже привычного отечественного. Его постепенно может вытеснить и нерафинированное разливное масло с небольших фермерских маслобоен, которое продают на рынках.

Отдельно Кущ успокоил относительно слухов о массовом добавлении пальмового масла вместо подсолнечного. Такие опасения он назвал безосновательными. А вот делать дома стратегические запасы масла перед зимой эксперт категорически не советует.

«Впереди тяжелая зима, морозы, масло портится, если оно будет где-то на балконе стоять. Поэтому я думаю, что просто вопрос в цене», - отметил Кущ.

Почему фермеры могут отказаться от посевов

Главная угроза 2027 года - массовый переход земель в так называемый «черный пар». Это означает, что землю просто не засевают, давая ей отдохнуть несколько лет. На такой шаг аграриев толкает убыточность и военные риски.

По оценке экономиста, масштабы сокращения посевных площадей в следующем году могут выглядеть так:

оптимистичный прогноз - незасеянными останутся не менее 20% земель;

пессимистичный сценарий - доля «черного пара» достигнет 30%;

критический прогноз - без посевов может остаться до 50% земли.

Если сбудется худший вариант с половиной незасеянных площадей, страна столкнется с острой нехваткой самого сырья. Тогда семян подсолнечника может не хватить даже для мелкого кустарного производства на внутреннем рынке.

Скачок цен будет напрямую зависеть от глубины кризиса в аграрном секторе. Но даже при умеренном сценарии стоимость масла может вырасти в 1,5-2 раза по сравнению с нынешней.

Что это значит для покупателей

Украинцам советуют не поддаваться ажиотажу. Закупать масло на зиму про запас нет смысла из-за риска порчи продукта в домашних условиях. Вопрос, по мнению эксперта, стоит рассматривать лишь в плоскости цены, а не дефицита товара как такового.

Подорожание продуктов в Украине в октябре уже ощутили многие покупатели: инфляция достигла 11%. Цены на коммуналку и транспорт остались неизменными, но часть товаров в магазинах заметно прибавила в цене.

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