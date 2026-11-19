Базовая социальная помощь объединит пять отдельных выплат и будет предусматривать не только деньги, но и социальные услуги, а также помощь в поиске работы. Заявление можно будет подать в приложении Дія, а размер будут определять на семью в целом.

Помощь ветеранам в ЦНАП - не единственная новинка в соцподдержке: уже с 2027 года в Украине заработает базовая социальная помощь, которая заменит пять отдельных выплат. Законопроект о такой модели депутаты поддержали еще в октябре.

Главное отличие новой программы - деньги будут считать не на каждого члена семьи отдельно, а на семью в целом. Кроме выплаты, люди получат социальные услуги и помощь в поиске работы.

Как оформить через Дію

За заявлением не придется ходить по разным учреждениям и собирать бумажные справки. Все делается в приложении Дія. Механизм тестируют в течение 2026 года, и предусмотренный порядок подачи заявления сохранится в дальнейшем.

Чтобы получить предварительный расчет выплаты, нужно авторизоваться в Дії, открыть раздел «Помощь от государства», выбрать пункт «Базовая социальная помощь» и подать заявление. После вычисления в приложение придет сообщение с суммой.

Если сумма устраивает семью, можно продолжить оформление онлайн. Заявление должны подписать цифровой подписью все совершеннолетние члены семьи.

Сколько будут платить

Расчет будут делать на основе базовой величины 4500 гривен для заявителя, детей до 18 лет и людей с инвалидностью. Для других членов семьи будут учитывать 70% этой суммы.

Стоит понимать: 4500 гривен - это расчетная база, а не гарантированный размер. Окончательная сумма зависит от состава семьи и других условий. По приведенным оценкам, она может составлять 10-15 тысяч гривен.

Помощь будут назначать на шесть месяцев. После окончания срока ее можно продлить еще на такой же период.

Когда заработает и кому могут отказать

В ноябре и декабре 2026 года, а также в течение 2027-го выплату будут предоставлять в тестовом режиме. Полноценный запуск программы запланирован на 2028 год.

В определенных случаях семье могут отказать. Среди оснований - наличие на банковских счетах кого-либо из членов семьи 100 тысяч гривен или больше, а также совершение дорогих покупок.

Отдельно украинцы могут оформить через Дію выплату 2000 гривен на прохождение скрининга здоровья. Получить ее можно один раз в год.

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