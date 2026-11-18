Продали квартиру, а арендатор съезжать не спешит. Рассказываем, может ли новый владелец выставить жильца за дверь и что об этом говорит закон.

Подорожание квартир и аренды в Хмельницкой области - лишь часть вопросов, с которыми сталкивается покупатель жилья. Куда неприятнее ситуация, когда квартиру продали, а арендатор, который жил в ней раньше, съезжать не собирается. Может ли новый владелец выставить его за дверь, разъясняет «Судебно-юридическая газета».

Главное правило закреплено в статье 814 Гражданского кодекса Украины: при смене собственника жилья договор найма не прекращается. К новому владельцу переходят все права и обязанности наймодателя, который раньше сдавал квартиру.

То есть покупатель автоматически становится арендодателем на тех же условиях, что прописаны в старом договоре. Он не вправе просто расторгнуть соглашение, поменять замки или выбросить вещи жильца, даже если квартира нужна ему срочно.

Попытка выселить людей самостоятельно квалифицируется как самоуправство. За это предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Единственный законный способ избавиться от арендатора - обратиться в суд, и только тогда, когда для этого есть веские основания.

Суд может выселить жильца, если тот не платит за жилье шесть месяцев подряд (если договором не предусмотрен другой срок), разрушает или портит помещение, использует его не по назначению либо систематически нарушает права соседей. Полный перечень оснований содержит статья 825 Гражданского кодекса.

Важно обращать внимание и на срок, на который заключен договор. Если аренда срочная и срок еще не истек, новый владелец обязан дождаться его окончания. Досрочно такой договор расторгают только через суд и только по перечисленным выше основаниям.

На что смотреть в договоре перед покупкой

Чтобы не купить квартиру «с сюрпризом», перед сделкой стоит проверить несколько вещей:

есть ли письменный договор аренды и на какой срок он заключен;

какая плата зафиксирована и кто ее получает;

зарегистрирован ли договор, если его заключили на длительный срок;

есть ли в квартире зарегистрированные лица, в частности несовершеннолетние.

Что делать новому владельцу

Если арендатор не съезжает после продажи, сначала направьте ему письменное уведомление о смене собственника и предложите урегулировать отношения. Если согласия нет и есть законные основания, подавайте иск о выселении. Без решения суда выставить человека на улицу не вправе никто, включая полицию.

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