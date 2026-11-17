В Украине водителей наказывают штрафом в 425 гривен, когда при проверке они не предъявляют обязательный документ. Речь идет о части первой статьи 126 КУоАП - управление автомобилем без водительского удостоверения или свидетельства о регистрации.

Штрафы для водителей в Украине действуют жестко, и одна из самых распространенных причин наказания - отсутствие обязательных документов во время проверки на дороге. Остановив автомобиль, патрульный имеет право потребовать предъявить водительское удостоверение соответствующей категории и свидетельство о регистрации транспортного средства.

За управление транспортным средством без этих документов или отказ их предъявить предусмотрен штраф в размере 425 гривен. Речь идет о части первой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сколько придется заплатить

Штраф в 425 гривен - это 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Именно такую сумму должен заплатить водитель, у которого нет при себе или который отказывается предъявить полиции водительское удостоверение или регистрационный документ на авто.

Как сообщает Эксперт, отдельно наказывается и управление транспортным средством лицом, которое вообще не имеет права управлять. В таком случае штраф значительно больше и может сопровождаться другими последствиями.

Какие документы должен иметь водитель

Во время движения водитель обязан иметь при себе три основных документа: водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автогражданку).

Вместо бумажных версий можно предъявить электронные документы в приложении «Дія» - е-водительское удостоверение и е-свидетельство о регистрации. Электронные документы имеют такую же юридическую силу, что и бумажные.

Что делать, если выписали штраф

Если патрульный все же составил постановление о штрафе в 425 гривен, у водителя есть два варианта: оплатить штраф или обжаловать его. Оплатить можно онлайн через банковские приложения или на месте через терминал.

В течение десяти дней со дня вынесения постановления его можно обжаловать в суде. Основанием может быть то, что документы действительно были при себе, или нарушение процедуры оформления постановления.

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